WSJ назвало еще одну причину начала войны России против Украины

Одержимость Путина историей Украины и славянских народов далеко не нова. В 2008 году, когда Путин сидел с тогдашним послом США Уильямом Бернсом, ныне директором Центрального разведывательного управления, он прямо заявил о своем видении.

Как одержимость Путина историей привела его к решению войны в Украине

По словам Бернса, Путин назвал Украину "не настоящей страной". Все последующие действия Путина — с 2014 года и аннексии Крыма до полномасштабной войны, которую Москва начала в 2022 году, вытекают из этого убеждения. Страна, которую Путин постоянно называет "искусственной", уже почти два года оказывает упорное сопротивление попыткам Москвы покончить с ее независимостью, вернув себе половину временно оккупированных территорий.

Исторические взгляды Путина не уникальны для него. Они имеют глубокие корни в историческом повествовании Российской империи, предшествовавшей русской революции 1917 года. Само название "Украина" и издание книг и газет на украинском языке были запрещены в России, а украинцев называли "малоросами".

Согласно данным западных спецслужб, во время пандемии Ковид-19 российский президент проводил огромное количество времени по чтению исторических текстов. Результатом стал трактат "Об историческом единстве россиян и украинцев", опубликованный в июле 2021 года и зачитанный каждому военнослужащему российских вооруженных сил перед вторжением. Хотя такая зацикленность на событиях многовековой древности может показаться странной, вопрос украинской идентичности является ключевым для основного мифа России и, следовательно, для ее нынешней политики.

По мнению Путина, украинская идентичность – это изобретение врага России – Австро-Венгрии начала XX века, – отмечает The Wall Street Journal.

Части Украины, находившиеся в то время под властью Австрии, например город Львов, действительно стали центрами украинской интеллектуальной жизни — но только потому, что писатели, историки и поэты из Киева были вынуждены искать там убежища, поскольку Россия объявила украинский язык вне законом.

Однако признание того, что название Украина использовалось на протяжении веков, есть табу в России. В мае прошлого года глава Конституционного суда России Валерий Зорькин передал Путину карту XVII века, найденную в архиве суда.

К чему я ее принес? Потому что на ней нет никакой Украины, – сказал Зорькин. Поделиться

Путин с удовольствием рассматривал карту, в который раз объясняя, что Украина появилась только в результате российской революции 1917 года.

Карта, которую Зорькин показал в мае, хорошо известна и существует во многих экземплярах. Прямо под Киевом на карте есть надпись: "Украина: Страна казаков".

Почему влияние роспропаганды на Запад нельзя недооценивать

Что важно понимать, российская пропаганда на Западе крайне опасна, ведь не так уж многие в других странах четко осознают, почему началась война между Украиной и РФ и как она сейчас развивается.

Более того, западные "эксперты", работающие на Кремль, ретранслируют свои фейки даже на украинскую аудиторию, чтобы посеять раздор и панику среди нашего населения.