WSJ назвало ще одну причину початку війни Росії проти України

Одержимість Путіна історією України та слов'янських народів далеко не нова. У 2008 році, коли Путін сидів із тодішнім послом США Вільямом Бернсом, нині директором Центрального розвідувального управління, він прямо заявив про своє бачення.

Як одержимість Путіна історією привела його до розв'язання війни в Україні

За словами Бернса, Путін назвав Україну "не справжньою країною". Усі наступні дії Путіна — від 2014 року та анексії Криму до повномасштабної війни, яку Москва розпочала у 2022 році випливають із цього переконання. Країна, яку Путін постійно називає "штучною", вже майже два роки чинить запеклий опір спробам Москви покінчити з її незалежністю, повернувши собі половину тимчасово окупованих територій.

Історичні погляди Путіна не унікальні для нього. Вони мають глибоке коріння в історичній розповіді Російської імперії, що передувала російській революції 1917 року. Сама назва "Україна" та видання книг і газет українською мовою на той час були заборонені в Росії, а українців називали "малоросами".

Згідно з даними західних спецслужб, під час пандемії "Ковід-19" російський президент проводив величезну кількість часу за читанням історичних текстів. Результатом став трактат "Про історичну єдність росіян і українців", який був опублікований у липні 2021 року і зачитаний кожному військовослужбовцю російських збройних сил перед вторгненням. Хоча така зацикленість на подіях багатовікової давнини може видатися дивною, питання української ідентичності є ключовим для основного міфу Росії й, отже, для її нинішньої політики.

На думку Путіна, українська ідентичність — це винахід ворога Росії — Австро-Угорщини початку XX століття, — зазначає The Wall Street Journal.

Частини України, що перебували на той час під владою Австрії, як-от місто Львів, справді стали осередками українського інтелектуального життя — але лише через те, що письменники, історики та поети з Києва були вимушені шукати там притулку, оскільки Росія оголосила українську мову поза законом.

Однак визнання того, що назва Україна використовувалася протягом століть, є табу в Росії. У травні минулого року голова Конституційного суду Росії Валерій Зорькін передав Путіну карту XVII століття, знайдену в архіві суду.

Навіщо я її приніс? Тому що на ній немає ніякої України, — сказав Зорькін. Поширити

Путін із задоволенням роздивлявся карту, вкотре пояснюючи, що Україна з'явилася тільки в результаті російської революції 1917 року.

Карта, яку Зорькін показав у травні, добре відома й існує в багатьох примірниках. Прямо під Києвом на карті є напис: "Україна: Країна козаків".

Чому вплив роспропаганди на Захід не можна недооцінювати

Що важливо розуміти, російська пропаганда на Заході є вкрай небезпечною, адже не так вже й багато людей в інших країнам чітко усвідомлюють, чому почалася війна між Україною та РФ та як вона наразі розвивається.

Ба більше, західні “експерти”, які працюють на Кремль, ретранслюють свої фейки навіть на українську аудиторію, щоб посіяти розбрат та паніку серед нашого населення.