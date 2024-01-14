WSJ назвало новые вызовы для Украины на фоне боевых действий на Ближнем Востоке
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Политика
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WSJ назвало новые вызовы для Украины на фоне боевых действий на Ближнем Востоке

ВСУ
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Источник:  The Wall Street Journal

Издание The Wall Street Journal пишет, что Украина вынуждена бороться за сохранение внимания США и союзников на фоне войны на Ближнем Востоке.

Помощь Запада сталкивается с политическими преградами

The Wall Street Journal отмечает, что после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября внимание Запада переключилось на Ближний Восток.

Дипломаты и военные чиновники теперь еще больше сосредоточены на этом, поскольку США и Великобритания отражают нападения на корабли повстанцев-хуситов из Йемена, являющихся союзниками Ирана.

В Украине в это же время, как пишет издание, война зашла в тупик, без признаков ближайшего прогресса.

Президент России Владимир Путин продолжает заявлять, что его цель — захват Украины и устранение ее лидеров. РФ усилила ракетные атаки на украинские города и не заинтересована в переговорах.

Украина не согласится на переговоры, которые могли бы заставить ее уступить территорию России, даже если западная помощь Украине сталкивается с растущими политическими препятствиями.

The Wall Street Journal отмечает, что за пределами Украины поддержка ослабла.

Финансирование новой военной помощи США на сумму до 60 миллиардов долларов застряло в Конгрессе. Лидеры Европейского Союза борются с предложением о финансовой поддержке Украины более чем на 50 миллиардов долларов после того, как Венгрия наложила вето на план в прошлом месяце.

Возможны ли переговоры с РФ

Опросы свидетельствуют о том, что в Украине политическая поддержка исхода войны, когда Россия сохранит фактический контроль над частями Украины, остается слабой.

В то же время ни Украина, ни большинство европейских или американских чиновников не верят, что Кремль проявил серьезный интерес в дипломатическом результате.

Американские и европейские официальные лица настаивают, что не будут давить на Киев с целью начала переговоров о прекращении огня.

Несмотря на то, что помощь США в Украине застряла в Конгрессе, администрация Байдена настаивает, что найдет способ оказать помощь.

В ноябре 2024 года в США состоятся выборы президента. Бывший президент Дональд Трамп, ведущий кандидат от Республиканской партии, положительно отзывался о Путине и обещал способствовать немедленному заключению мирного соглашения.

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