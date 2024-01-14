WSJ назвало нові виклики для України на тлі бойових дій на Близькому Сході

Видання The Wall Street Journal пише, що Україна вимушена боротися за збереження уваги США та союзників та тлі війни на Близькому Сході.

Допомога Заходу стикається з політичними перепонами

The Wall Street Journal зазначає, що після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, увага Заходу переключилася на Близький Схід.

Дипломати та військові посадовці тепер ще більше зосереджені на цьому, оскільки США та Велика Британія відбивають напади на кораблі повстанців-хуситів з Ємену, які є союзниками Ірану.

В Україні у цей самий час, як пише видання, війна зайшла в глухий кут, без ознак найближчого прогресу.

Президент Росії Володимир Путін продовжує заявляти, що його метою є захоплення України та усунення її лідерів. РФ посилила ракетні атаки на українські міста та не зацікавлена у переговорах.

Україна ж не погодиться на переговори, які могли б змусити її поступитися територією Росії, навіть якщо західна допомога Україні стикається зі зростаючими політичними перешкодами.

The Wall Street Journal зазначає, що за межами України підтримка ослабла.

Фінансування нової військової допомоги США на суму до 60 мільярдів доларів застрягло в Конгресі. Лідери Європейського Союзу борються з пропозицією щодо фінансової підтримки України на понад 50 мільярдів доларів після того, як Угорщина наклала вето на план минулого місяця. Поширити

Чи можливі переговори з РФ

Опитування свідчать про те, що в Україні політична підтримка результату війни, — коли Росія збереже фактичний контроль над частинами України, — залишається слабкою.

Водночас ні Україна, ні більшість європейських чи американських чиновників не вірять, що Кремль виявив серйозну зацікавленість у дипломатичному результаті.

Американські та європейські офіційні особи наполягають, що не будуть тиснути на Київ з метою початку переговорів про припинення вогню.

Незважаючи на те, що допомога США Україні застрягла в Конгресі, адміністрація Байдена наполягає, що знайде спосіб надати допомогу.

Водночас у листопаді 2024 року у США відбудуться вибори президента. Колишній президент Дональд Трамп, провідний кандидат від Республіканської партії, позитивно відгукувався про Путіна і обіцяв сприяти негайному укладенню мирної угоди.