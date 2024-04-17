В материале, опубликованном изданием The Wall Street Journal, президент США Джо Байден привел аргументы о необходимости срочной помощи Украине и Израилю.

Байден заявляет о переломном моменте помощи Украине и Израилю

Президент США указал на решающий момент для Украины и Израиля, подвергающихся агрессии со стороны собственных врагов России и Ирана.

Байден напомнил, что Иран атаковал Израиль десятками ракет и дронов, а Россия продолжает наносить воздушные атаки по гражданской и критической инфраструктуре Украины.

И Украина, и Израиль защищались от этих атак, удерживая оборону и защищая своих граждан. И обе страны сделали это при решающей помощи США, — подчеркнул глава Белого дома. Поделиться

По его словам, США не имеют права оставить наедине своих союзников.

В частности, американский лидер напомнил, что с помощью США украинские военные смогли вернуть более половины оккупированных преступной армией РФ территорий, а также нанести многочисленные потери Черноморскому флоту РФ.

Байден также обратил внимание на разработку Украиной инновационного оружия, в частности БПЛА.

Он также отметил, что израильские военные обладают надлежащей подготовкой и технологиями для защиты собственной страны от нападения беспрецедентного масштаба и жестокости.

Но хотя обе страны могут умело защитить свой суверенитет, в этом они зависят от американской помощи, включая вооружение. И это переломный момент, — подчеркнул Байден. Поделиться

Чем США и союзникам грозит дальнейшая агрессия РФ и Ирана против Украины и Израиля

Президент США также заявил, что в развязанной Россией преступной войне против Украины Москва получает мощную помощь от Пекина, оказывающего стране-агрессорке микроэлектронику и другое оборудование для оборонного производства.

Кроме того, Байден отметил, что Россия также получает помощь от Ирана, осуществляющего поставки БпЛА, и Северной Кореи, которая помогает оккупационной армии РФ артиллерийскими системами и боеприпасами, а также баллистическими ракетами.

Глава Белого дома предупредил, что в условиях острой нехватки артиллерийских боеприпасов, систем ПВО и других вооружений украинские военные вынуждены терять территории.

Путин хочет подчинить себе народ Украины и поглотить его нацию в состав новой Российской империи, отмечает Байден. Поделиться

По его убеждению, США никогда не должны признавать и мерить агрессивные намерения России.

При этом президент США предупредил, что в случае победы в Украине, Россия приблизится к границам НАТО.

Байден подчеркнул, что поэтому важно сейчас остановить оккупационную армию РФ в Украине, чтобы не дать Путину возможности совершить нападение на страны Альянса.

Президент уверен, что США могут быть вовлечены в ситуацию с Израилем, если Ирану удастся усилить свои атаки.

Если Конгресс примет военную помощь Украине и Израилю, мы не будем выписывать пустые чеки. Мы отправляли военную технику из наших собственных запасов, а затем использовали деньги, утвержденные Конгрессом, для пополнения этих запасов, покупая ее у американских поставщиков, подчеркнул американский лидер. Поделиться

Он перечислил ракеты к системам Patriot, которые производят в Аризоне, ракеты Javelin, которые производят в Алабаме, и артснаряды, производящие в Пенсильвании, Огайо и Техасе.

Таким образом, США будут инвестировать в промышленную базу Америки, покупать американскую продукцию, произведенную американскими рабочими, поддерживать рабочие места почти в 40 штатах и укреплять собственную национальную безопасность.