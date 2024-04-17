У матеріалі, опублікованому виданням The Wall Street Journal, президент США Джо Байден навів аргументи необхідності термінової допомоги Україні та Ізраїлю.
Байден заявляє про переломний момент щодо допомоги Україні та Ізраїлю
Президент США вказав на вирішальний момент для України та Ізраїлю, які піддаються агресії з боку власних ворогів — Росії та Ірану.
Байден нагадав, що Іран атакував Ізраїль десятками ракет та дронів, а Росія продовжує завдавати повітряних атак по цивільній та критичній інфраструктурі України.
За його словами, США не мають права залишити наодинці своїх союзників.
Зокрема, американський лідер нагадав, що із допомогою США українські військові змогли повернути більше половини окупованих злочинною армією РФ територій, а також завдати численних втрат Чорноморському флоту РФ.
Байден також звернув увагу на розробку Україною іноваційної зброї, зокрема, БпЛА.
Він також зазначив, що ізраїльські військові мають належну підготовку і технології для захисту власної країни від нападу безпрецедентного масштабу і жорстокості.
Чим США та союзникам загрожує подальша агресія РФ та Ірану проти України і Ізраїлю
Президент США також заявив, що у розв’язаній Росією злочинній війні проти України Москва отримує потужну допомогу від Пекіна, який надає країні-агресорці мікроелектроніку та інше обладнання для оборонного виробництва.
Окрім цього Байден зазначив, що Росія також отримує допомогу від Ірану, який здійснює поставки БпЛА, та Північної Кореї, яка допомогає окупаційній армії РФ артилерійськими системами та боєприпасами, а також балістичними ракетами.
Очільник Білого дому попередив, що в умовах гострої нестачі артилерійських боєприпасів, систем ППО та інших озброєнь українські військові змушені втрачати території.
На його переконання, США ніколи не повинні визнавати і міритись з агресивними намірами Росії.
При цьому президент США попередив, що у разі перемоги в Україні Росія наблизиться до кордонів НАТО.
Байден наголосив, що через це важливо зараз зупинити окупаційну армію РФ в Україні, аби не дати Путіну змоги здійснити напад на країни Альянсу.
Президент упевнений, що США можуть бути втягнуті в ситуацію з Ізраїлем, якщо Ірану вдасться посилити свої атаки.
Він перерахував ракети до систем Patriot, які виробляють в Аризоні, ракети до Javelin, які виготовляють в Алабамі, та артснаряди, які виробляють у Пенсільванії, Огайо та Техасі.
У такий спосіб США інвестуватимуть у промислову базу Америки, купуватимуть американську продукцію, вироблену американськими робітниками, підтримуватимуть робочі місця майже в 40 штатах і зміцнюватимуть власну національну безпеку.
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