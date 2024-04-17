Байден заявляє про переломний момент щодо допомоги Україні та Ізраїлю

Президент США вказав на вирішальний момент для України та Ізраїлю, які піддаються агресії з боку власних ворогів — Росії та Ірану.

Байден нагадав, що Іран атакував Ізраїль десятками ракет та дронів, а Росія продовжує завдавати повітряних атак по цивільній та критичній інфраструктурі України.

І Україна, і Ізраїль захищалися від цих атак, утримуючи оборону і захищаючи своїх громадян. І обидві країни зробили це за вирішальної допомоги США, — наголосив очільник Білого дому. Поширити

За його словами, США не мають права залишити наодинці своїх союзників.

Зокрема, американський лідер нагадав, що із допомогою США українські військові змогли повернути більше половини окупованих злочинною армією РФ територій, а також завдати численних втрат Чорноморському флоту РФ.

Байден також звернув увагу на розробку Україною іноваційної зброї, зокрема, БпЛА.

Він також зазначив, що ізраїльські військові мають належну підготовку і технології для захисту власної країни від нападу безпрецедентного масштабу і жорстокості.

Але хоча обидві країни можуть вміло захистити свій суверенітет, у цьому вони залежать від американської допомоги, включно з озброєнням. І це переломний момент, — підкреслив Байден. Поширити

Чим США та союзникам загрожує подальша агресія РФ та Ірану проти України і Ізраїлю

Президент США також заявив, що у розв’язаній Росією злочинній війні проти України Москва отримує потужну допомогу від Пекіна, який надає країні-агресорці мікроелектроніку та інше обладнання для оборонного виробництва.

Окрім цього Байден зазначив, що Росія також отримує допомогу від Ірану, який здійснює поставки БпЛА, та Північної Кореї, яка допомогає окупаційній армії РФ артилерійськими системами та боєприпасами, а також балістичними ракетами.

Очільник Білого дому попередив, що в умовах гострої нестачі артилерійських боєприпасів, систем ППО та інших озброєнь українські військові змушені втрачати території.

Путін хоче підпорядкувати собі народ України і поглинути його націю до складу нової Російської імперії, — наголошує Байден. Поширити

На його переконання, США ніколи не повинні визнавати і міритись з агресивними намірами Росії.

При цьому президент США попередив, що у разі перемоги в Україні Росія наблизиться до кордонів НАТО.

Байден наголосив, що через це важливо зараз зупинити окупаційну армію РФ в Україні, аби не дати Путіну змоги здійснити напад на країни Альянсу.

Президент упевнений, що США можуть бути втягнуті в ситуацію з Ізраїлем, якщо Ірану вдасться посилити свої атаки.

Якщо Конгрес ухвалить військову допомогу Україні та Ізраїлю, ми не будемо виписувати порожні чеки. Ми відправляли військову техніку з наших власних запасів, а потім використовували гроші, затверджені Конгресом, для поповнення цих запасів, купуючи її в американських постачальників, — підкреслив американський лідер. Поширити

Він перерахував ракети до систем Patriot, які виробляють в Аризоні, ракети до Javelin, які виготовляють в Алабамі, та артснаряди, які виробляють у Пенсільванії, Огайо та Техасі.

У такий спосіб США інвестуватимуть у промислову базу Америки, купуватимуть американську продукцію, вироблену американськими робітниками, підтримуватимуть робочі місця майже в 40 штатах і зміцнюватимуть власну національну безпеку.