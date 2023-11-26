ХАМАС освободит третью группу заложников

Боевики группировки ХАМАС 26 ноября освободят еще ряд заложников, удерживаемых в Секторе Газа.

Освобождение заложников ХАМАС

Израиль получил список заложников, которые планируется освободить в воскресенье от ХАМАСа, переданный Катаром, сообщил чиновник, знакомый с ситуацией, The Times of Israel.

Катар выступает посредником между Израилем и ХАМАСом.

Это будет третий день объявленного четырехдневного перемирия. Есть вероятность, что он будет продолжен с увольнением новых похищенных.

Канцелярия премьер-министра сообщает, что Израиль сообщил семье, близкие к которым включены в список.

Что известно об освобождении заложников

Израиль подписал соглашение с ХАМАСом о временном прекращении огня в Секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Сроки прекращения огня могут продолжаться, если ХАМАС продолжит выполнять договоренности.

Первый обмен прошел 24 ноября. ХАМАС уволил 24 человека - 13 граждан Израиля и 11 иностранных граждан. Их доставили в больницы по всему Израилю, где они встретятся со своими близкими.

25 ноября Красный Крест принял вторую группу освобожденных заложников ХАМАСа, состоящую из 17 человек, среди которых 4 иностранца.