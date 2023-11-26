ХАМАС звільнить третю групу заручників

Бойовики угруповання ХАМАС 26 листопада звільнять ще низку заручників, яких утримують в Секторі Гази.

Звільнення заручників ХАМАС

Ізраїль отримав список заручників, яких планується звільнити в неділю від ХАМАСу, переданий Катаром, повідомив чиновник, знайомий із ситуацією, The Times of Israel.

Катар виступає посередником між Ізраїлем та ХАМАСом.

Це буде третій день раніше оголошеного чотириденного перемир'я. Є ймовірність, що його буде продовжено зі звільненням нових викрадених.

Канцелярія прем'єр-міністра повідомляє, що Ізраїль повідомив сім'ї, близькі яких включені до списку.

Що відомо про звільнення заручників

Ізраїль підписав угоду з ХАМАС про тимчасове припинення вогню в Секторі Газа в обмін на звільнення заручників. Строки припинення вогню можуть тривати, якщо ХАМАС продовжить виконувати домовленості.

Перший обмін відбувся 24 листопада. ХАМАС звільнив 24 особи - 13 громадян Ізраїлю та 11 іноземних громадян. Їх доправили до лікарень по всьому Ізраїлю, де вони зустрінуться зі своїми близькими.

25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу звільнених заручників ХАМАСу, що складається з 17 осіб, серед яких 4 іноземці.