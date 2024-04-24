Харченко вступит в должность и.о. городского головы Запорожья
Категория
Украина
Дата публикации

Харченко вступит в должность и.о. городского головы Запорожья

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Регина Харченко
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Депутаты Запорожского городского совета сегодня, 24 апреля, избрали нового и. городского головы областного центра Эту должность будет занимать Регина Харченко.

Харченко вступит в должность и.о. городского головы Запорожья

По его словам, последняя полноценная сессия горсовета прошла еще в прошлом году, а именно 22 декабря. В течение 4-х месяцев более 200 вопросов жизнедеятельности Запорожья были фактически заморожены и ждали решения.

Это, в частности, работа критических коммунальных предприятий, которые находились в "подвешенном" состоянии из-за отсутствия финансирования, — написал глава области.

Федоров уточнил, что не должно быть никакой терпимости к коррупции, политиканству и внутренним врагам. Приоритетом он назвал создание экономически сильного Запорожья.

Стоит отметить, что ранее этот пост занимал Анатолий Куртев. Он стал и.о. городского головы Запорожья с 29 сентября 2021, а ранее был секретарем горсовета. Мэром Запорожья был Владимир Буряк, который дважды избирался на должность мэра города, но в 2021 году был уволен с должности.

Что известно о Регине Харченко

Регина Харченко родилась 21 сентября 1990 в Крыму. С 2016 года была помощником-консультантом депутата Запорожского областного совета. С 2020 года стала депутатом Запорожского городского совета. Ранее была главой фракции партии "Слуга народа" в Запорожском городском совете.

Также Харченко работала в Управлении Пенсионного фонда Украины в Запорожье. Позже она занималась адвокатской деятельностью.

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