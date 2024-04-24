Харченко займе посаду в.о. міського голови Запоріжжя
Категорія
Україна
Дата публікації

Харченко займе посаду в.о. міського голови Запоріжжя

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Харченко займе посаду в.о. міського голови Запоріжжя

Депутати Запорізької міської ради сьогодні, 24 квітня, обрали нового в.о. міського голови обласного центру Цю посаду обійматиме Регіна Харченко.

Харченко займе посаду в.о. міського голови Запоріжжя

За його словами, остання повноцінна сесія міськради відбулася ще минулого року, а саме 22 грудня. Протягом 4-х місяців понад 200 питань життєдіяльності Запоріжжя були фактично заморожені та чекали на рішення.

Це, зокрема, робота критичних комунальних підприємств, які перебували у "підвішеному" стані через відсутність фінансування, — написав глава області.

Федоров уточнив, що не повинно бути жодної терпимості до корупції, політиканства та внутрішніх ворогів. Пріоритетом він назвав створення економічно сильного Запоріжжя.

Варто зазначити, що раніше цю посаду обіймав Анатолій Куртєв. Він став в.о. міського голови Запоріжжя з 29 вересня 2021 року, а раніше був секретарем міськради. Мером Запоріжжя був Володимир Буряк, який двічі обирався на посаду мера міста, але у 2021 році був звільнений з посади.

Що відомо про Регіну Харченко

Регіна Харченко народилася 21 вересня 1990 року у Криму. З 2016 року була помічником-консультантом депутата Запорізької обласної ради. З 2020 року стала депутатом Запорізької міської ради. Раніше була головою фракції партії "Слуга народу" у Запорізькій міській раді.

Також Харченко працювала в Управлінні Пенсійного фонду України у Запоріжжі. Пізніше вона займалася адвокатською діяльністю.

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