Харьковский сурок Тимко IV предвещает приход весны

Харьковский сурок Тимко IV прогнозирует, что весна вернется в Украину уже через шесть недель — он все же увидел свою тень.
Главные тезисы
- В этом году прогноз давал новый “прорицатель” – брат Тимка III.
- В прошлом сезоне у харьковских сурков не было пополнения.
Когда наступит весна — сурок Тимко IV поделился своим прогнозом
С заявлением на этот счет выступил заведующий биологической станцией университета Владимир Грубник.
По словам последнего, в этом году сурок все же увидел свою тень.
Следует обратить внимание на то, что в 2026 году прогноз давал новый прорицатель — Тимко IV, родной брат предыдущего "синоптика" Тимка III.
Последний, как сообщили журналистам в пресс-службе университета Каразина, ушел на пенсию.
Кроме того, указано, что в прошлом сезоне у харьковских сурков не было пополнения.
