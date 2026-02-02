Харьковский сурок Тимко IV предвещает приход весны
Харьковский сурок Тимко IV предвещает приход весны

Когда наступит весна - сурок Тимко IV поделился своим прогнозом
Источник:  Суспільне

Харьковский сурок Тимко IV прогнозирует, что весна вернется в Украину уже через шесть недель — он все же увидел свою тень.

Главные тезисы

  • В этом году прогноз давал новый “прорицатель” – брат Тимка III.
  • В прошлом сезоне у харьковских сурков не было пополнения.

Когда наступит весна — сурок Тимко IV поделился своим прогнозом

С заявлением на этот счет выступил заведующий биологической станцией университета Владимир Грубник.

По словам последнего, в этом году сурок все же увидел свою тень.

То есть весна придет через шесть недель. По крайней мере, он так считает, — отмечает Грубник.

Следует обратить внимание на то, что в 2026 году прогноз давал новый прорицатель — Тимко IV, родной брат предыдущего "синоптика" Тимка III.

Последний, как сообщили журналистам в пресс-службе университета Каразина, ушел на пенсию.

Кроме того, указано, что в прошлом сезоне у харьковских сурков не было пополнения.

Наверное, потому, что зима была теплой. А еще звуки войны. Всё это неблагоприятные условия для спячки. Бабаки спали очень мало, очень неглубоко… И тепло, и звуки войны — это для них сильный стресс. В том помещении, где они проводят спячку, очень чувствуется, как вздрагивает земля. И, возможно, животные это чувствуют, — рассказала хранительница этих животных Галина Савченко.

