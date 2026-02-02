Харьковский сурок Тимко IV предвещает приход весны

Харьковский сурок Тимко IV прогнозирует, что весна вернется в Украину уже через шесть недель — он все же увидел свою тень.

Когда наступит весна — сурок Тимко IV поделился своим прогнозом

С заявлением на этот счет выступил заведующий биологической станцией университета Владимир Грубник.

По словам последнего, в этом году сурок все же увидел свою тень.

То есть весна придет через шесть недель. По крайней мере, он так считает, — отмечает Грубник. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что в 2026 году прогноз давал новый прорицатель — Тимко IV, родной брат предыдущего "синоптика" Тимка III.

Последний, как сообщили журналистам в пресс-службе университета Каразина, ушел на пенсию.

Кроме того, указано, что в прошлом сезоне у харьковских сурков не было пополнения.