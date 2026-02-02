Харківський бабак Тимко IV віщує прихід весни

Мабуть, через те, що зима була теплою. А ще й звуки війни. Все це несприятливі умови для сплячки. Бабаки спали дуже мало, дуже неглибоко… І тепло, і звуки війни — це для них сильний стрес. У тому приміщенні, де вони проводять сплячку, дуже відчувається, як здригається земля. І, можливо, тварини це відчувають, — розповіла хранителька цих тварин Галина Савченко.