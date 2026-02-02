Харківський бабак Тимко IV віщує прихід весни
Категорія
Україна
Дата публікації

Харківський бабак Тимко IV віщує прихід весни

Коли настане весна - бабак Тимко IV озвучив свій прогноз
Джерело:  Суспільне

Харківський бабак Тимко IV прогнозує, що весна повернться в Україну уже за шість тижнів — він все ж таки побачив свою тінь.

Головні тези:

  • Цього року прогноз давав новий віщун – брат Тимка III.
  •  У минулому сезоні у харківських бабаків не було поповнення.

Коли настане весна — бабак Тимко IV поділився своїм прогнозом

З заявою з цього приводу виступив завідувач біологічної станції університету Володимир Грубник.

За словами останнього, цьогоріч бабак все ж таки побачив свою тінь.

Тобто, весна прийде через шість тижнів. Принаймні, він так вважає, — зазначає Грубник.

Варто звернути увагу на те, що в 2026 році прогноз давав новий віщун — Тимко IV, рідний брат попереднього "синоптика" Тимка III.

Останній, як повідомили журналістам у пресслужбі університету Каразіна, пішов на пенсію.

Окрім того, наголошується, що у минулому сезоні у харківських бабаків не було поповнення.

Мабуть, через те, що зима була теплою. А ще й звуки війни. Все це несприятливі умови для сплячки. Бабаки спали дуже мало, дуже неглибоко… І тепло, і звуки війни — це для них сильний стрес. У тому приміщенні, де вони проводять сплячку, дуже відчувається, як здригається земля. І, можливо, тварини це відчувають, — розповіла хранителька цих тварин Галина Савченко.

