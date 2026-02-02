Харківський бабак Тимко IV віщує прихід весни

Харківський бабак Тимко IV прогнозує, що весна повернться в Україну уже за шість тижнів — він все ж таки побачив свою тінь.
Головні тези:
- Цього року прогноз давав новий віщун – брат Тимка III.
- У минулому сезоні у харківських бабаків не було поповнення.
Коли настане весна — бабак Тимко IV поділився своїм прогнозом
З заявою з цього приводу виступив завідувач біологічної станції університету Володимир Грубник.
За словами останнього, цьогоріч бабак все ж таки побачив свою тінь.
Варто звернути увагу на те, що в 2026 році прогноз давав новий віщун — Тимко IV, рідний брат попереднього "синоптика" Тимка III.
Останній, як повідомили журналістам у пресслужбі університету Каразіна, пішов на пенсію.
Окрім того, наголошується, що у минулому сезоні у харківських бабаків не було поповнення.
