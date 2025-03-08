Xiaomi представила "умный" шкафчик — интересные факты и фото
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Технологии
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Xiaomi представила "умный" шкафчик — интересные факты и фото

Смартшкафчик от Xiaomi – что она умеет
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Источник:  online.ua

Китайская компания Xiaomi наконец-то продемонстрировали один из самых необычных гаджетов для дома – "умный" шкафчик. Что важно понимать, это многофункциональный хаб со стильным дизайном и обилием полезных гаджетов.

Главные тезисы

  • Наполнение шкафчика: беспроводная зарядка для смартфонов, будильник и смартколонка, стальной сейф, ночник и розетка для подключения приборов.
  • Fun Sleep Smart Multi Bedside Table G1 стоит около 165 долларов, доступна в черном и белом цветах.

Смартшкафчик от Xiaomi — что она умеет

Новинка получила довольно интересное название — Fun Sleep Smart Multi Bedside Table G1.

Что важно понимать "умный" шкафчик сочетает в себе сразу несколько важных гаджетов:

  1. беспроводную зарядку для смартфонов;

  2. будильник со встроенной смартколонкой;

  3. стальной сейф, выдерживающий вес до 80 кг.

По словам разработчиков, сейф можно разблокировать отпечатком пальца или вводом цифрового пароля.

Кроме того, указано, что тумбочка оснащена встроенным ночником с динамической подсветкой и имитацией рассвета утром.

Предусмотрены порты USB-A и USB-C для зарядки гаджетов проволокой, а также несколько розеток мощностью 240 Вт для подключения обычных бытовых приборов.

В настоящее время такую новинку оценили в 1199 юаней, то есть около 165 долларов. Ее можно приобрести в черном и белом цветах.

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