Xiaomi представила "умный" шкафчик — интересные факты и фото

Китайская компания Xiaomi наконец-то продемонстрировали один из самых необычных гаджетов для дома – "умный" шкафчик. Что важно понимать, это многофункциональный хаб со стильным дизайном и обилием полезных гаджетов.

Смартшкафчик от Xiaomi — что она умеет

Новинка получила довольно интересное название — Fun Sleep Smart Multi Bedside Table G1.

Что важно понимать "умный" шкафчик сочетает в себе сразу несколько важных гаджетов:

беспроводную зарядку для смартфонов; будильник со встроенной смартколонкой; стальной сейф, выдерживающий вес до 80 кг.

По словам разработчиков, сейф можно разблокировать отпечатком пальца или вводом цифрового пароля.

Кроме того, указано, что тумбочка оснащена встроенным ночником с динамической подсветкой и имитацией рассвета утром.

Предусмотрены порты USB-A и USB-C для зарядки гаджетов проволокой, а также несколько розеток мощностью 240 Вт для подключения обычных бытовых приборов. Поделиться

В настоящее время такую новинку оценили в 1199 юаней, то есть около 165 долларов. Ее можно приобрести в черном и белом цветах.