Xiaomi представила "умный" шкафчик — интересные факты и фото

Китайская компания Xiaomi наконец-то продемонстрировали один из самых необычных гаджетов для дома – "умный" шкафчик. Что важно понимать, это многофункциональный хаб со стильным дизайном и обилием полезных гаджетов.
Главные тезисы
- Наполнение шкафчика: беспроводная зарядка для смартфонов, будильник и смартколонка, стальной сейф, ночник и розетка для подключения приборов.
- Fun Sleep Smart Multi Bedside Table G1 стоит около 165 долларов, доступна в черном и белом цветах.
Смартшкафчик от Xiaomi — что она умеет
Новинка получила довольно интересное название — Fun Sleep Smart Multi Bedside Table G1.
Что важно понимать "умный" шкафчик сочетает в себе сразу несколько важных гаджетов:
беспроводную зарядку для смартфонов;
будильник со встроенной смартколонкой;
стальной сейф, выдерживающий вес до 80 кг.
По словам разработчиков, сейф можно разблокировать отпечатком пальца или вводом цифрового пароля.
Кроме того, указано, что тумбочка оснащена встроенным ночником с динамической подсветкой и имитацией рассвета утром.
В настоящее время такую новинку оценили в 1199 юаней, то есть около 165 долларов. Ее можно приобрести в черном и белом цветах.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-