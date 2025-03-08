Xiaomi представила "розумну" шафку — цікаві факти та фото

Китайська компанія Xiaomi нарешті продемонстрували один з найбільш незвичайних гаджетів для дому – "розумну" шафку. Що важливо розуміти, це багатофункціональний хаб, зі стильним дизайном і безліччю корисних гаджетів.

Смартшафка від Xiaomi — що вона вміє

Новинка отримала доволі цікаву назву — Fun Sleep Smart Multi Bedside Table G1.

Що важливо розуміти “розумна” шафка поєднує у собі одразу кілька важливих гаджетів:

бездротову зарядку для смартфонів; будильник із вбудованою смартколонко; сталевий сейф, який витримує вагу до 80 кг.

За словами розробників, сейф можна розблокувати відбитком пальця або введенням цифрового пароля.

Окрім того, вказано, що тумбочка оснащена вбудованим нічником із динамічним підсвічуванням та імітацією світанку вранці.

Передбачено порти USB-A і USB-C для зарядки гаджетів дротом, і навіть є кілька розеток потужністю 240 Вт для підключення звичайних побутових приладів. Поширити

Наразі таку новинку оцінили в 1199 юанів, тобто близько 165 доларів. Її можна придбати в чорному і білому кольорах.