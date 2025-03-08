Xiaomi представила "розумну" шафку — цікаві факти та фото

Китайська компанія Xiaomi нарешті продемонстрували один з найбільш незвичайних гаджетів для дому – "розумну" шафку. Що важливо розуміти, це багатофункціональний хаб, зі стильним дизайном і безліччю корисних гаджетів.
Головні тези:
- Наповнення шафки: бездротова зарядка для смартфонів, будильник і смартколонка, сталевий сейф, нічник і розетки для підключення приладів.
- Fun Sleep Smart Multi Bedside Table G1 коштує близько 165 доларів, доступна в чорному та білому кольорах.
Смартшафка від Xiaomi — що вона вміє
Новинка отримала доволі цікаву назву — Fun Sleep Smart Multi Bedside Table G1.
Що важливо розуміти “розумна” шафка поєднує у собі одразу кілька важливих гаджетів:
бездротову зарядку для смартфонів;
будильник із вбудованою смартколонко;
сталевий сейф, який витримує вагу до 80 кг.
За словами розробників, сейф можна розблокувати відбитком пальця або введенням цифрового пароля.
Окрім того, вказано, що тумбочка оснащена вбудованим нічником із динамічним підсвічуванням та імітацією світанку вранці.
Наразі таку новинку оцінили в 1199 юанів, тобто близько 165 доларів. Її можна придбати в чорному і білому кольорах.
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