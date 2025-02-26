Хватит на 6 ядерных бомб. Иран удвоил запасы высокообогащенного урана

В Иране запасы урана, обогащенного до 60%, с декабря выросли вдвое. Этого может быть достаточно для производства шести ядерных бомб.

Иран с декабря удвоил запасы высокообогащенного урана

Об этом говорится в двух конфиденциальных отчетах МАГАТЭ.

В одном из сведений говорится, что в Иране запасы урана, обогащенного до 60% в форме гексафторида урана, выросли на 92,5 кг с прошлого квартала до 274,8 кг.

В принципе, этого достаточно, при условии дальнейшего обогащения, для производства шести ядерных бомб в соответствии с критериями МАГАТЭ. Однако на более низких уровнях обогащения этого количества хватит на большее количество оружия. Поделиться

Если раньше Иран в месяц производил от 6 до 9 кг урана, обогащенного до 60%, то сейчас этот объем составляет от 35 до 45 кг, сказал Reuters неназванный высокопоставленный дипломат. Это немного меньше 42 кг, которых будет достаточно для одной бомбы при условии дальнейшего обогащения.

Отмечается, что запасы обогащенного до 60% урана, около до 90% оружейного уровня, давно вызывают беспокойство западных государств, заявляющих, что обогащение урана до столь высокого уровня не имеет никакого гражданского оправдания. Между тем в Иране уверяют, что стремятся лишь к мирному использованию ядерной энергии.

Значительное увеличение производства и накопление высокообогащенного урана Ираном, единственным неядерным государством, производящим такой ядерный материал, вызывает серьезную обеспокоенность, — говорится в заявлении МАГАТЭ, которое вошло в оба ежеквартальных отчета агентства по Ирану.

Отчеты МАГАТЭ показали, что, несмотря на увеличение вдвое высокообогащенного урана, реального прогресса в решении долгосрочных вопросов, включая непонятное присутствие следов урана на незадекларированных объектах в Иране, достигнуто не было.