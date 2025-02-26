Хватит на 6 ядерных бомб. Иран удвоил запасы высокообогащенного урана

В Иране запасы урана, обогащенного до 60%, с декабря выросли вдвое. Этого может быть достаточно для производства шести ядерных бомб.
Главные тезисы
- Иран удвоил запасы урана, обогащенного до 60%, что может быть достаточно для производства шести ядерных бомб.
- Увеличение производства высокообогащенного урана в Иране вызывает беспокойство среди западных государств.
- Запасы обогащенного до 60% урана в Иране, около уровня оружейного, вызывают серьезную обеспокоенность западных государств.
Иран с декабря удвоил запасы высокообогащенного урана
Об этом говорится в двух конфиденциальных отчетах МАГАТЭ.
В одном из сведений говорится, что в Иране запасы урана, обогащенного до 60% в форме гексафторида урана, выросли на 92,5 кг с прошлого квартала до 274,8 кг.
Если раньше Иран в месяц производил от 6 до 9 кг урана, обогащенного до 60%, то сейчас этот объем составляет от 35 до 45 кг, сказал Reuters неназванный высокопоставленный дипломат. Это немного меньше 42 кг, которых будет достаточно для одной бомбы при условии дальнейшего обогащения.
Отмечается, что запасы обогащенного до 60% урана, около до 90% оружейного уровня, давно вызывают беспокойство западных государств, заявляющих, что обогащение урана до столь высокого уровня не имеет никакого гражданского оправдания. Между тем в Иране уверяют, что стремятся лишь к мирному использованию ядерной энергии.
Значительное увеличение производства и накопление высокообогащенного урана Ираном, единственным неядерным государством, производящим такой ядерный материал, вызывает серьезную обеспокоенность, — говорится в заявлении МАГАТЭ, которое вошло в оба ежеквартальных отчета агентства по Ирану.
Отчеты МАГАТЭ показали, что, несмотря на увеличение вдвое высокообогащенного урана, реального прогресса в решении долгосрочных вопросов, включая непонятное присутствие следов урана на незадекларированных объектах в Иране, достигнуто не было.
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