Вистачить на 6 ядерних бомб. Іран подвоїв запаси високозбагаченого урану

В Ірані запаси урану, збагаченого до 60%, із грудня зросли удвічі. Цього може бути достатньо для виробництва шести ядерних бомб.
Головні тези:
- Іран подвоїв запаси урану, збагаченого до 60%, що може бути достатньо для виробництва шести ядерних бомб.
- Збільшення виробництва високозбагаченого урану в Ірані викликає занепокоєння серед західних держав.
- Твердження Ірану про мирне використання ядерної енергії суперечить заходам МАГАТЕ щодо діяльності країни.
Іран з грудня подвоїв запаси високозбагаченого урану
Про це йдеться у двох конфіденційних звітах МАГАТЕ.
В одному зі зведень йдеться, що в Ірані запаси урану, збагаченого до 60% у формі гексафториду урану, зросли на 92,5 кг з минулого кварталу до 274,8 кг.
Якщо раніше Іран на місяць виробляв від 6 до 9 кг урану, збагаченого до 60%, то зараз цей обсяг становить від 35 до 45 кг, сказав Reuters неназваний високопоставлений дипломат. Це трохи менше ніж 42 кг, яких буде достатньо для однієї бомби за умови подальшого збагачення.
Зазначається, що запаси збагаченого до 60% урану, що близько до 90% збройового рівня, давно викликають занепокоєння західних держав, які заявляють, що збагачення урану до такого високого рівня не має жодного цивільного виправдання. Тим часом в Ірані запевняють, що прагнуть лише мирного використання ядерної енергії.
Значне збільшення виробництва і накопичення високозбагаченого урану Іраном, єдиною неядерною державою, яка виробляє такий ядерний матеріал, викликає серйозне занепокоєння, — йдеться у заяві МАГАТЕ, що увійшла в обидва щоквартальні звіти агентства щодо Ірану.
Звіти МАГАТЕ показали, що попри збільшення удвічі високозбагаченого урану, реального прогресу у розв'язанні довготривалих питань, включно із незрозумілою присутністю слідів урану на незадекларованих об’єктах в Ірані, досягнуто не було.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-