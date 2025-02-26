Вистачить на 6 ядерних бомб. Іран подвоїв запаси високозбагаченого урану

В Ірані запаси урану, збагаченого до 60%, із грудня зросли удвічі. Цього може бути достатньо для виробництва шести ядерних бомб.

Іран з грудня подвоїв запаси високозбагаченого урану

Про це йдеться у двох конфіденційних звітах МАГАТЕ.

В одному зі зведень йдеться, що в Ірані запаси урану, збагаченого до 60% у формі гексафториду урану, зросли на 92,5 кг з минулого кварталу до 274,8 кг.

У принципі, цього достатньо, за умови подальшого збагачення, для виробництва шести ядерних бомб, відповідно до критеріїв МАГАТЕ. Однак на більш низьких рівнях збагачення цієї кількості вистачить на більшу кількість зброї. Поширити

Якщо раніше Іран на місяць виробляв від 6 до 9 кг урану, збагаченого до 60%, то зараз цей обсяг становить від 35 до 45 кг, сказав Reuters неназваний високопоставлений дипломат. Це трохи менше ніж 42 кг, яких буде достатньо для однієї бомби за умови подальшого збагачення.

Зазначається, що запаси збагаченого до 60% урану, що близько до 90% збройового рівня, давно викликають занепокоєння західних держав, які заявляють, що збагачення урану до такого високого рівня не має жодного цивільного виправдання. Тим часом в Ірані запевняють, що прагнуть лише мирного використання ядерної енергії.

Значне збільшення виробництва і накопичення високозбагаченого урану Іраном, єдиною неядерною державою, яка виробляє такий ядерний матеріал, викликає серйозне занепокоєння, — йдеться у заяві МАГАТЕ, що увійшла в обидва щоквартальні звіти агентства щодо Ірану.

Звіти МАГАТЕ показали, що попри збільшення удвічі високозбагаченого урану, реального прогресу у розв'язанні довготривалих питань, включно із незрозумілою присутністю слідів урану на незадекларованих об’єктах в Ірані, досягнуто не було.