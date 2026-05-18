За Ермака внесли 140 млн грн залога

В залог за эксглаву Офиса президента Андрея Ермака внесли полную необходимую сумму — 140 миллионов гривен.
Главные тезисы
- 140 миллионов гривен были внесены в залог для экс-главы Офиса президента Андрея Ермака по решению Высшего антикоррупционного суда.
- Различные личности, включая спортсменов, бизнесменов и общественных деятелей, приняли участие в внесении залога.
Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде.
Пополнять счет для внесения залога желающие могли и в течение выходных, но ВАКС проверяет наличие средств в рабочий день. Несмотря на активный сбор средств на залог, 16 и 17 мая Андрей Ермак провел в СИЗО.
Адвокат Ермака, Игорь Фомин, отмечал, что всю сумму могли собрать уже на вечер 15 мая, но «ситуация стояла», из-за финансового мониторинга и особенностей работы банковской системы, которая «сложно принимает» платежи.
Залог за Ермака вносили:
О своем взносе в размере 8 миллионов гривен на залог для Ермака публично объявила Роза Тапанова — юрист, назначенная правительством член Наблюдательного совета «Ощадбанка», член Наблюдательного совета «Укрнафты», который после полномасштабного вторжения россии в Украину начал заниматься новой концепцией заповедника «Ба Bihus.Info называло Розу Тапанову бывшей бизнес-партнершей Андрея Ермака.
По данным медиа, еще 30 миллионов гривен внес Сергей Ребров — известный многолетний футболист киевского «Динамо», тренер, руководитель национальной сборной по футболу в течение трех лет.
9,8 миллиона гривен поступило от компании "Миралиф", пишут "Схемы" со ссылкой на источники. Фирма, зарегистрированная в селе Софиевская Борщаговка под Киевом, указывает основным видом своей деятельности — услуги по предоставлению в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.
Еще 5 миллионов гривен залога внес адвокат бывшего главы Офиса президента, Игорь Фомин.
По данным источников Схем, 6,5 миллиона гривен внес Сергей Свириба — адвокат и бывший партнер объединения Asters. Символические 666 гривен вклада в залог внес Григорий Гришкан — украинский актер, продюсер и общественный деятель.
