За Єрмака внесли 140 млн грн застави

На заставу за ексголову Офісу президента Андрія Єрмака внесли повну необхідну суму — 140 мільйонів гривень.

Про це hromadske повідомили у Вищому антикорупційному суді.

Поповнювати рахунок для внесення застави охочі могли і протягом вихідних, але ВАКС перевіряє наявність коштів у робочий день. Тож, попри активний збір коштів на заставу, 16 та 17 травня Андрій Єрмак провів у СІЗО.

Адвокат Єрмака, Ігор Фомін, зазначав, що всю суму могли зібрати вже станом на вечір 15 травня, але «ситуація стояла», через фінансовий моніторинг та особливості роботи банківської системи, яка «складно приймає» платежі.

Нагадаємо, ВАКС призначив Єрмаку два місяці тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 140 мільйонів гривень.

Заставу за Єрмака вносили: