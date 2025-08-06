За Курскую операцию ВСУ. Зеленский отметил наградами военнослужащих на Сумском направлении

Зеленский награждал военных в Сумской области

Президент Украины посетил пункт управления 225-го отдельного штурмового полка — именно того подразделения, воины которого были первыми, кто зашел на территорию Курщины в прошлом году и значительно пополнили наш обменный фонд.

Побеседовал с командирами. Были доклады об увольнении Андреевки и Кондратовки на Сумщине, российские попытки контратак, наши следующие шаги по освобождению украинской земли. Предметно пообщались о потребностях, уровне обеспечения в целом, подготовке новобранцев и инструкторов. Командир полка обратился с просьбой масштабировать подразделение к уровню бригады. Обсудю этот вопрос с Главкомом. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский поблагодарил воинов за службу и результаты, которые принесла Курская операция, и отметил их государственными наградами.