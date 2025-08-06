За Курскую операцию ВСУ. Зеленский отметил наградами военнослужащих на Сумском направлении

6 августа Президент Украины Владимир Зеленский посетил Сумское направление фронта и наградил военных орденами и медалями.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский наградил военных орденами и медалями за участие в Курской операции на Сумском направлении.
- Были обсуждены вопросы освобождения городов Андреевка и Кондратовка, российские контратаки и планы по дальнейшему освобождению украинской территории.
- Зеленский выразил благодарность военнослужащим за их службу и участие в успешной Курской операции.
Зеленский награждал военных в Сумской области
Президент Украины посетил пункт управления 225-го отдельного штурмового полка — именно того подразделения, воины которого были первыми, кто зашел на территорию Курщины в прошлом году и значительно пополнили наш обменный фонд.
Зеленский поблагодарил воинов за службу и результаты, которые принесла Курская операция, и отметил их государственными наградами.
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