За Курскую операцию ВСУ. Зеленский отметил наградами военнослужащих на Сумском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

За Курскую операцию ВСУ. Зеленский отметил наградами военнослужащих на Сумском направлении

Владимир Зеленский
Зеленский
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6 августа Президент Украины Владимир Зеленский посетил Сумское направление фронта и наградил военных орденами и медалями.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский наградил военных орденами и медалями за участие в Курской операции на Сумском направлении.
  • Были обсуждены вопросы освобождения городов Андреевка и Кондратовка, российские контратаки и планы по дальнейшему освобождению украинской территории.
  • Зеленский выразил благодарность военнослужащим за их службу и участие в успешной Курской операции.

Зеленский награждал военных в Сумской области

Президент Украины посетил пункт управления 225-го отдельного штурмового полка — именно того подразделения, воины которого были первыми, кто зашел на территорию Курщины в прошлом году и значительно пополнили наш обменный фонд.

Побеседовал с командирами. Были доклады об увольнении Андреевки и Кондратовки на Сумщине, российские попытки контратак, наши следующие шаги по освобождению украинской земли. Предметно пообщались о потребностях, уровне обеспечения в целом, подготовке новобранцев и инструкторов. Командир полка обратился с просьбой масштабировать подразделение к уровню бригады. Обсудю этот вопрос с Главкомом.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский поблагодарил воинов за службу и результаты, которые принесла Курская операция, и отметил их государственными наградами.

Всегда будем благодарны за вашу службу Украины. И всегда будем уважать память всех, кто отдал свою жизнь за нашу страну.

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