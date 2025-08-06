За Курську операцію ЗСУ. Зеленський відзначив нагородами військовослужбовців на Сумському напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

За Курську операцію ЗСУ. Зеленський відзначив нагородами військовослужбовців на Сумському напрямку

Володимир Зеленський
Зеленський

6 серпня Президент України Володимир Зеленський відвідав Сумський напрямок фронту і нагородив військових орденами і медалями.

Головні тези:

  • Президент України нагородив військових орденами та медалями за участь у Курській операції на Сумському напрямку.
  • Відвідання Зеленським пункту управління 225-го окремого штурмового полку, які перші вийшли на територію Курщини минулого року.
  • Обговорено питання звільнення Андріївки та Кіндратівки, російські спроби контратак та наступні кроки для звільнення української території.

Зеленський нагороджував військових на Сумщині

Президент України відвідав пункт управління 225-го окремого штурмового полку — саме того підрозділу, воїни якого були першими, хто зайшли на територію Курщини минулого року, та значно поповнили наш обмінний фонд.

Поговорив із командирами. Були доповіді про звільнення Андріївки та Кіндратівки на Сумщині, російські спроби контратак, наші наступні кроки для звільнення української землі. Предметно поспілкувалися про потреби, рівень забезпечення в цілому, підготовку новобранців та інструкторів. Командир полку звернувся з проханням масштабувати підрозділ до рівня бригади. Обговорю це питання з Головкомом.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський подякував воїнам за службу та результати, які завдяки їм принесла Курська операція, і відзначив їх державними нагородами.

Завжди будемо вдячними за вашу службу Україні. І завжди шануватимемо памʼять усіх, хто віддав своє життя за нашу країну.

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