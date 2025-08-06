За Курську операцію ЗСУ. Зеленський відзначив нагородами військовослужбовців на Сумському напрямку

Зеленський нагороджував військових на Сумщині

Президент України відвідав пункт управління 225-го окремого штурмового полку — саме того підрозділу, воїни якого були першими, хто зайшли на територію Курщини минулого року, та значно поповнили наш обмінний фонд.

Поговорив із командирами. Були доповіді про звільнення Андріївки та Кіндратівки на Сумщині, російські спроби контратак, наші наступні кроки для звільнення української землі. Предметно поспілкувалися про потреби, рівень забезпечення в цілому, підготовку новобранців та інструкторів. Командир полку звернувся з проханням масштабувати підрозділ до рівня бригади. Обговорю це питання з Головкомом. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський подякував воїнам за службу та результати, які завдяки їм принесла Курська операція, і відзначив їх державними нагородами.