За Курську операцію ЗСУ. Зеленський відзначив нагородами військовослужбовців на Сумському напрямку

6 серпня Президент України Володимир Зеленський відвідав Сумський напрямок фронту і нагородив військових орденами і медалями.
Головні тези:
- Президент України нагородив військових орденами та медалями за участь у Курській операції на Сумському напрямку.
- Відвідання Зеленським пункту управління 225-го окремого штурмового полку, які перші вийшли на територію Курщини минулого року.
- Обговорено питання звільнення Андріївки та Кіндратівки, російські спроби контратак та наступні кроки для звільнення української території.
Зеленський нагороджував військових на Сумщині
Президент України відвідав пункт управління 225-го окремого штурмового полку — саме того підрозділу, воїни якого були першими, хто зайшли на територію Курщини минулого року, та значно поповнили наш обмінний фонд.
Зеленський подякував воїнам за службу та результати, які завдяки їм принесла Курська операція, і відзначив їх державними нагородами.
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