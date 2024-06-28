За стойкость и верность. Клименко вручил награды работникам системы МВД

В День Конституции Украины глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко вручил государственные награды, ведомственные знаки отличия и боевые флаги работникам системы МВД: нацгвардейцам, пограничникам, полицейским, спасателям, работникам центральных органов исполнительной власти.

Клименко поблагодарил за стойкость и верность присяге работникам МВД

Во время начала церемонии награждения прозвучал государственный гимн Украины.

Кроме того, все присутствующие традиционно почтили минутой молчания память погибших за ценности и независимость нашего государства.

Министр внутренних дел Игорь Клименко вручил работникам системы МВД ордена Богдана Хмельницкого I, II и III степени, «За мужество» II и III степени, ордена княгини Ольги III степени и Даниила Галицкого, медаль «За спасенную жизнь», ведомственные поощрительные знаки отличия.

Глава ведомства в очередной раз обратил внимание на то, что демократия, свобода, независимость и суверенитет являются самыми важными ценностями, которые сейчас защищаются на поле боя.

Наши бригады Нацгвардии, Нацполиции, пограничной службы, каждый день с оружием в руках вместе с силами обороны Украины воюют на фронте и делают все, чтобы остановить врага. Обеспечивают безопасность, тушат пожары после обстрелов, защищают государственные рубежи и заботятся о покое и комфорте граждан. Мы отдаем себе отчет, какую большую цену платим за сохранение нашей государственности. Благодарю весь личный состав за службу, стойкость, верность присяге и Конституции Украины. Игорь Клименко Глава МВД Украины

Боец Nemesis Group Феликс "Джанич" также получил награду от главы МВД

Следует обратить внимание на то, что глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко лично отметил заслуги перед Украиной бойца Nemesis Group Феликса “Джанича”.

Воин уже поделился первыми фото знакового момента.

К слову, именно Феликс "Джанич" стал главным героем нового интервью Online.UA.

Во время откровенного разговора он раскрыл свое видение войны РФ против Украины, рассказал, сколько армян борются за независимость нашего отечества, а также о том, как диктатор Владимир Путин пытается запугать премьера Армении Никола Пашиняна.

Что интересно, интервью с Феликсом “Джаничем” за считанные часы собрало тысячи просмотров и сотни одобрительных комментариев.