За стійкість та вірність. Клименко вручив нагороди працівникам системи МВС
Категорія
Україна
Дата публікації

За стійкість та вірність. Клименко вручив нагороди працівникам системи МВС

МВС України
нагородження працівників МВС

У День Конституції України глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко вручив державні нагороди, відомчі відзнаки та бойові прапори працівникам системи МВС: нацгвардійцям, прикордонникам, поліцейським, рятувальникам, працівникам центральних органів виконавчої влади.  

Головні тези:

  • Учасники церемонії вшанували пам'ять загиблих за незалежність України.
  • Клименко звернув увагу на важливість демократії, свободи та незалежності, які зараз захищаються на полі бою.
  • Серед нагороджених — боєць Nemesis Group Фелікс “Джанич”.
  • Інтерв'ю з Феліксом “Джаничем” на ютуб-каналі Online.UA одразу привернуло увагу глядачів та зібрало чимало позитивних відгуків.

Клименко подякував за стійкість та вірність присязі працівникам МВС

Під час початку церемонії нагородження пролунав державний гімн України.

Окрім того, усі присутні традиційно вшанували хвилиною мовчання пам'ять тих, хто загинув за цінності і незалежність нашої держави.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко вручив працівникам системи МВС ордени Богдана Хмельницького I, II та III ступеня, «За мужність» II та III ступеня, ордени княгині Ольги ІІІ ступеня та Данила Галицького, медаль «За врятоване життя», відомчі заохочувальні відзнаки «Вогнепальна зброя».

Глава відомства вкотре звернув увагу на те, що демократія, свобода, незалежність та суверенітет є найвищими цінностями, які нині виборюють на полі бою.

Наші бригади Нацгвардії, Нацполіції, прикордонної служби, кожного дня зі зброєю в руках, разом із силами оборони України, воюють на фронті та роблять все, аби зупинити ворога. Забезпечують безпеку, гасять пожежі після обстрілів, захищають державні рубежі та дбають про спокій і комфорт громадян. Ми усвідомлюємо, яку велику ціну платимо за збереження нашої державності. Дякую всьому особовому складу за службу, стійкість, вірність присязі та Конституції України.

Ігор Клименко

Ігор Клименко

Глава МВС України

Боєць Nemesis Group Фелікс “Джанич” також отримав нагороду від очільника МВС

Варто звернути увагу на те, що очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко особисто відзначив заслуги перед Україною бійця Nemesis Group Фелікса “Джанича”.

Воїн уже поділився першими фото знакового моменту.

До слова, саме Фелікс “Джанич” став головним героєм нового інтерв’ю Online.UA.

Під час відвертої розмови він розкрив своє бачення війни РФ проти України, розповів, скільки вірменів борються за незалежність нашої батьківщини, а також про те, як диктатор Володимир Путін намагається залякати прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна.

Що цікаво, інтерв’ю з Феліксом “Джаничем” за лічені години зібрало тисячі переглядів та сотні схвальних коментарів.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Вірменія принизила Путіна на тлі Українського саміту миру
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Забрала Нагірний Карабах. Вірменія озвучила нове звинувачення Росії
Армен Григорян
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Вірменія стане учасницею ювілейного саміту НАТО
Туск та Пашинян

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?