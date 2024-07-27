Война, которую нелегитимный президент РФ Владимир Путин развязал против Украины, приносит крайне горькие плоды для самой страны-агрессорки. В этот раз российский народ оказался под ударом инфляции.

Инфляция в России набирает обороты. Кремль и Центробанк — бессильны

Американские журналисты обращают внимание на то, что в 2023 году Центральный банк России удвоил ключевую процентную ставку в попытке контролировать цены.

Однако он не смог спасти ситуацию, которая продолжает стремительно ухудшаться.

Согласно официальным данным, инфляция в стране-агрессорке по состоянию на июль 2024 достигла 9%.

Рост цен на продукты и разнообразные услуги не прекращается: от картофеля (рост 91% в этом году) до перелетов эконом-класса (рост на 35%).

Что важно понимать, 26 июля Центробанк повысил ключевую ставку — на два процентных пункта — до 18 процентов годовых, однако положительных изменений властям РФ после этого ожидать не стоит.

Инфляция стала отличительной чертой российской военной экономики. К росту цен привели увеличение военных расходов, а также рекордная нехватка рабочей силы, поскольку одни мужчины трудоспособного возраста уходят на фронт, другие убегают из страны. Новые санкции США усложнили международные платежи и привели к увеличению расходов импортеров, — объясняет издание. Поделиться

В России нет инструментов для борьбы с инфляцией

Несмотря на то, что в стране-агрессорке до сих пор не начались социальные волнения, дисбаланс в экономике растет.

Иностранные аналитики прогнозируют, что война против Украины будет обходиться России все дороже.

Пока ни Кремль, ни Центробанк не знают, как остановить инфляцию. Она будет набирать обороты, пока армия РФ воюет против мирных украинцев.

Эксперты также обратили внимание на то, что в июле в России отменили льготную ипотеку под 8%.

Нетрудно догадаться, что такой подход спровоцирует раздувание пузыря на рынке недвижимости.