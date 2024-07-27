Война, которую нелегитимный президент РФ Владимир Путин развязал против Украины, приносит крайне горькие плоды для самой страны-агрессорки. В этот раз российский народ оказался под ударом инфляции.
Главные тезисы
- Центральный банк РФ не может контролировать инфляцию, даже повышая ключевую процентную ставку.
- Это свидетельствует о серьезных проблемах в экономике страны-агрессорки.
- Рост цен в России вызван большими военными расходами и нехваткой рабочей силы на фоне войны против Украины.
- Новые санкции США усложнили международные платежи и увеличили расходы импортеров в Россию, что привело к дальнейшему ухудшению экономической ситуации.
Инфляция в России набирает обороты. Кремль и Центробанк — бессильны
Американские журналисты обращают внимание на то, что в 2023 году Центральный банк России удвоил ключевую процентную ставку в попытке контролировать цены.
Однако он не смог спасти ситуацию, которая продолжает стремительно ухудшаться.
Согласно официальным данным, инфляция в стране-агрессорке по состоянию на июль 2024 достигла 9%.
Рост цен на продукты и разнообразные услуги не прекращается: от картофеля (рост 91% в этом году) до перелетов эконом-класса (рост на 35%).
Что важно понимать, 26 июля Центробанк повысил ключевую ставку — на два процентных пункта — до 18 процентов годовых, однако положительных изменений властям РФ после этого ожидать не стоит.
В России нет инструментов для борьбы с инфляцией
Несмотря на то, что в стране-агрессорке до сих пор не начались социальные волнения, дисбаланс в экономике растет.
Иностранные аналитики прогнозируют, что война против Украины будет обходиться России все дороже.
Пока ни Кремль, ни Центробанк не знают, как остановить инфляцию. Она будет набирать обороты, пока армия РФ воюет против мирных украинцев.
Эксперты также обратили внимание на то, что в июле в России отменили льготную ипотеку под 8%.
Нетрудно догадаться, что такой подход спровоцирует раздувание пузыря на рынке недвижимости.
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