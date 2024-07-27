Загадкове явище. Путін стикнувся з новою серйозною проблемою всередині РФ
Категорія
Світ
Дата публікації

Загадкове явище. Путін стикнувся з новою серйозною проблемою всередині РФ

Путін
Джерело:  The Wall Street Journal

Війна, яку нелегітимний президент РФ Володимир Путін розв'язав проти України, приносить вкрай гіркі плоди для самої країни-агресорки. Увесь російський народ опинився під ударом інфляції.

Головні тези:

  • Центральний банк РФ не може контролювати інфляцію, навіть підвищуючи ключову процентну ставку.
  • Це свідчить про серйозні проблеми в економіці країни-агресорки.
  • Зростання цін у Росії спричинене великими військовими витратами та нестачею робочої сили на тлі війни проти України.
  • Нові санкції США ускладнили міжнародні платежі та збільшили витрати імпортерів в Росії, що призвело до подальшого погіршення економічної ситуації.

Інфляція в Росії набирає обертів. Кремль та Центробанк — безсилі

Американські журналісти звертають увагу на те, що у 2023 році Центральний банк Росії подвоїв ключову процентну ставку в спробі контролювати ціни.

Однак він не зміг врятувати ситуацію, яка продовжує стрімко погіршуватися.

Згідно з офіційними даними, інфляція у країні-агресорці станом на липень 2024 року сягнула 9%.

Ріст цін на продукти та різноманітні послуги не вщухає: від картоплі (зростання 91% цього року) до перельотів економ-класом (зростання на 35%).

Що важливо розуміти, 26 липня Центробанк підвищив ключову ставку — на два процентних пункти — до 18 відсотків річних, однак позитивних змін владі РФ після цього очікувати не варто.

Інфляція стала характерною рисою російської військової економіки. До зростання цін призвели збільшення військових витрат, а також рекордна нестача робочої сили, оскільки одні чоловіки працездатного віку йдуть на фронт, а інші тікають з країни. Нові санкції США ускладнили міжнародні платежі та призвели до збільшення витрат імпортерів, — пояснює видання.

У Росії немає інструментів для приборкання інфляції

Попри те, що в країні-агресорці досі не почалися соціальні хвилювання, дисбаланс в економіці зростає.

Іноземні аналітики прогнозують, що війна проти України обходитиметься Росії все дорожче.

Наразі ані Кремль, ані Центробанк не знають, як зупинити інфляцію. Вона буде набирати обертів, поки армія РФ воює проти мирних українців.

Експерти також звернули увагу на те, що у липні в Росії скасували пільгову іпотеку під 8%. Неважко здогадатися, що такий підхід спровокує роздуванню бульбашки на ринку нерухомості.

У недавньому звіті аналітики J.P. Morgan зазначили, що жорстка грошово-кредитна політика в Росії "залишається загадковим явищем".

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