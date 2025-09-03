Загадочное явление в небе над Украиной — что это было

Многие украинцы до сих пор обсуждают необычное небесное явление, которое имело возможность наблюдать в ночь на вторник 26 августа. До сих пор неизвестно, что это действительно было, однако сетью ходят интересные предположения.

Загадочный луч в небе над Украиной — что известно

На фото из социальных сетей можно увидеть, что в небе был отчетливо виден тонкий луч света среди звезд.

Что важно понимать, это необычное явление можно было разглядеть всего несколько секунд.

Фото: Telegram

Одна из самых популярных версий заключается в том, что это была комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS), о которой впервые стало известно еще 2 года назад.

Согласно расчетам, диаметр ее ядра составляет около 1,5 км. Комета состоит из льда и пыли, а под солнечным светом образует длинный хвост. Поделиться

Есть и другое предположение. В частности, речь идет о так называемом световом столбе.

Что важно понимать, подобное явление может возникать, когда мелкие кристаллы льда отражают свет. Зачастую его можно заметить зимой или в прохладные дни.

Эксперты склоняются к разным версиям — к общему выводу они пока не пришли.