Загадочное явление в небе над Украиной — что это было

Многие украинцы до сих пор обсуждают необычное небесное явление, которое имело возможность наблюдать в ночь на вторник 26 августа. До сих пор неизвестно, что это действительно было, однако сетью ходят интересные предположения.
Главные тезисы
- Лишь несколько секунд можно было наблюдать тонкий луч света среди звезд.
- Есть предположение, что люди увидели комету C/2023 A3 или так называемый световой столб.
Загадочный луч в небе над Украиной — что известно
На фото из социальных сетей можно увидеть, что в небе был отчетливо виден тонкий луч света среди звезд.
Что важно понимать, это необычное явление можно было разглядеть всего несколько секунд.
Одна из самых популярных версий заключается в том, что это была комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS), о которой впервые стало известно еще 2 года назад.
Есть и другое предположение. В частности, речь идет о так называемом световом столбе.
Что важно понимать, подобное явление может возникать, когда мелкие кристаллы льда отражают свет. Зачастую его можно заметить зимой или в прохладные дни.
Эксперты склоняются к разным версиям — к общему выводу они пока не пришли.
