Загадкове явище в небі над Україною — що це було

Багато українців досі обговорюють незвичне небесне явище, яке мали можливість спостерігати в ніч на вівторок 26 серпня. Достеменно досі невідомо, що це насправді було, однак мережею ширяться цікаві припущення.
Головні тези:
- Лише кілька секунд можна було спостерігати тонкий промінь світла серед зірок.
- Є припущення, що люди побачили комету C/2023 A3 або ж так званий світловий стовп.
Загадковий промінь в небі над Україною — що відомо
На фото з соціальних мереж можна побачити, що в небі було чітко видно тонкий промінь світла серед зірок.
Що важливо розуміти, це незвичне явище можна було розгледіти лише кілька секунд.
Одна з найпопулярніших версій полягає в тому, що це була комета C/2023 A3 (Цзицзіньшань — ATLAS), про яку вперше стало відомо ще 2 роки тому.
Є й інше припущення. Зокрема йдеться про так званий світловий стовп.
Що важливо розуміти, подібне явище може виникати, коли дрібні кристали льоду відбивають світло. Доволі часто його можна помітити взимку або у прохолодні дні.
Експерти схиляються до різних версії — до спільного висновку вони поки не дійшли.
