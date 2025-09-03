Загадкове явище в небі над Україною — що це було

Багато українців досі обговорюють незвичне небесне явище, яке мали можливість спостерігати в ніч на вівторок 26 серпня. Достеменно досі невідомо, що це насправді було, однак мережею ширяться цікаві припущення.

Загадковий промінь в небі над Україною — що відомо

На фото з соціальних мереж можна побачити, що в небі було чітко видно тонкий промінь світла серед зірок.

Що важливо розуміти, це незвичне явище можна було розгледіти лише кілька секунд.

Фото: Telegram

Одна з найпопулярніших версій полягає в тому, що це була комета C/2023 A3 (Цзицзіньшань — ATLAS), про яку вперше стало відомо ще 2 роки тому.

Згідно з розрахунками, діаметр ядра становить близько 1,5 км. Ця комета складається з льоду та пилу, а під сонячним світлом утворює довгий хвіст.

Є й інше припущення. Зокрема йдеться про так званий світловий стовп.

Що важливо розуміти, подібне явище може виникати, коли дрібні кристали льоду відбивають світло. Доволі часто його можна помітити взимку або у прохолодні дні.

Експерти схиляються до різних версії — до спільного висновку вони поки не дійшли.