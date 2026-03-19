Загадочный Доггерленд. Ученые обнаружили на дне Северного моря "потерянный мир"

За несколько тысяч лет восточное побережье Великобритании было соединено с обширными территориями северо-западной Европы. Этот "потерянный мир" известен как Доггерленд, и он погрузился под воду 7 тыс. лет назад.

Ученые нашли на дне Северного моря Доггерленд

Отмечается, что ученые с момента открытия Доггерленда в начале XX века долго спорили о том, когда в этом регионе впервые появились деревья и насколько эти леса были пригодны для обитания доисторических сообществ.

Ученые под руководством Университета Ворика в ходе исследования выяснили, что более 16 тыс. лет назад в этом регионе росли такие деревья умеренного пояса, как дуб, вяз и орешник. Также они обнаружили ДНК дерева Pterocarya, родственного с орехом, которое, как считалось, исчезло из северо-западной Европы 400 тыс. лет назад.

Проанализировав sedaDNA из южной части Доггерленда в ранее невиданных масштабах, мы воспроизвели окружающую среду этой утраченной земли с конца последнего ледникового периода до появления Северного моря. Мы неожиданно обнаружили деревья, появившиеся на тысячи лет раньше, чем кто-либо предполагал, — рассказал ведущий автор исследования Робин Аллаби.

Отмечается, что наличие лесных биотопов в Доггерленде 16 тыс. лет назад свидетельствует о том, что деревья смогли снова заселить этот регион довольно быстро по окончании последнего ледникового максимума примерно 20 тыс. лет назад.

По словам ученых, эти лесные биотопы, вероятно, предоставляли богатые экологические ресурсы для людей, а также животных, таких как кабаны, олени, бобры и медведи. Они считают, что леса Доггерленда были настолько пригодны для проживания и богаты ресурсами, что могли обеспечить существование нескольких раннемезолитических общин.

В течение многих лет Доггерленд часто описывались как сухопутный мост, который имел значение лишь как маршрут для доисторического заселения Британских островов.