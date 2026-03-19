Загадковий Доггерленд. Науковці виявили на дні Північного моря "загублений світ"

Протягом кількох тисяч років східне узбережжя Великої Британії було з'єднане з великими територіями північно-західної Європи. Цей "загублений світ" відомий як Доггерленд, і він занурився під воду 7 тис років тому.

Науковці знайшли на дні Північного моря Доггерленд

Зазначається, що вчені з моменту відкриття Доггерленду на початку XX століття тривалий час сперечалися про те, коли в цьому регіоні вперше з'явилися дерева і наскільки ці ліси були придатні для проживання доісторичних спільнот.

Науковці під керівництвом Університету Воріка в ході дослідження з'ясували, що понад 16 тис років тому в цьому регіоні росли такі дерева помірного поясу, як дуб, в'яз і ліщина. Також вони виявили ДНК дерева Pterocarya, спорідненого з горіхом, яке, як вважалося, зникло з північно-західної Європи 400 тис років тому.

Проаналізувавши sedaDNA з південної частини Доггерленду в раніше небачених масштабах, ми відтворили навколишнє середовище цієї втраченої землі від кінця останнього льодовикового періоду до появи Північного моря. Ми несподівано виявили дерева, що з'явилися на тисячі років раніше, ніж хто-небудь припускав, — розповів провідний автор дослідження Робін Аллабі.

Зазначається, що наявність лісових біотопів у Доггерленді 16 тис років тому свідчить про те, що дерева змогли знову заселити цей регіон досить швидко після закінчення останнього льодовикового максимуму приблизно 20 тис років тому.

За словами вчених, ці лісові біотопи, ймовірно, надавали багаті екологічні ресурси для людей, а також для тварин, таких як кабани, олені, бобри та ведмеді. Вони вважають, що ліси Доггерленду були настільки придатними для проживання та багатими на ресурси, що могли забезпечити існування кількох ранньомезолітичних громад.

Протягом багатьох років Доггерленд часто описували як сухопутний міст, що мав значення лише як маршрут для доісторичного заселення Британських островів.