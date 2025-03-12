Заказала Россия. Правоохранители установили причастных к терактам в Ивано-Франковске
Категория
Украина
Дата публикации

Заказала Россия. Правоохранители установили причастных к терактам в Ивано-Франковске

СБУ
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Нацполиция и СБУ выяснили, что 15-летний и 17-летний жители Ивано-Франковска по заказу российских спецслужб планировали серию терактов в городе.

Главные тезисы

  • Правоохранительные органы выяснили, что подростки изготовили взрывчатку под заказ российских спецслужб.
  • Один из инцидентов привел к гибели и ранениям, вызвав пожар в съемной квартире.
  • Российские спецслужбы пытались ликвидировать всех исполнителей.

Правоохранители установили причастных к терактам в Ивано-Франковске

Установлено, что в одном из Telegram-каналов подростки обнаружили объявление о работе, на которую согласились. Они получили инструкции от «работодателя» и деньги на аренду квартиры недалеко от железнодорожного вокзала. Затем приобрели необходимые ингредиенты и компоненты и в квартире изготовили взрывчатку, которую должны были разместить в определенных местах.

Самодельную взрывчатку подростки поместили в термосы, снарядив металлическими элементами для усиления поражающей силы, и подсоединили к ним детонаторы. Весь процесс фиксировались на видео по указаниям вражеского заказчика. За эту работу вербовщики пообещали фигурантам 1700 долларов.

Однако 11 марта вечером, во время транспортировки взрывного устройства в одну из целей, он был дистанционно приведен в действие. В результате на месте погиб 17-летний фигурант.

15-летний сообщник получил тяжелые ранения. Его госпитализировали в больницу. Таким образом, российские спецслужбы пытались ликвидировать всех исполнителей.

Взрывной волной травмированы еще двое находившихся поблизости прохожих. Это 20-летний мужчина и 23-летняя женщина. Их также доставили в больницу.

Место теракта в Ивано-Франковске

Через несколько минут еще одно взрывное устройство, которое было в арендованной квартире, также сдетонировало. Возник пожар. Ее оперативно ликвидировали работники ГСЧС.

В настоящее время 15-летнему фигуранту готовят сообщения о подозрениях:

  • по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (пособничество в совершении террористического акта, повлекшее гибель человека),

  • по ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

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