Замовила Росія. Правоохоронці встановили причетних до терактів у Івано-Франківську
Категорія
Україна
Дата публікації

Замовила Росія. Правоохоронці встановили причетних до терактів у Івано-Франківську

СБУ

Нацполіція та СБУ з’ясували, що 15-річний та 17-річний мешканці Івано-Франківська на замовлення російських спецслужб планували серію терактів у місті.

Головні тези:

  • Підлітки за замовленням російських спецслужб готували теракти в Івано-Франківську.
  • Один з вибухових пристроїв був активований внаслідок дистанційного управління, що призвело до загибелі та поранень.
  • Після першого інциденту спалахнула пожежа в орендованій квартирі, яку ліквідували рятувальники.

Правоохоронці встановили причетних до терактів у Івано-Франківську

Встановлено, що в одному з Telegram-каналів підлітки знайшли оголошення про роботу, на яку погодилися. Вони отримали інструкції від «роботодавця» та гроші на оренду квартири неподалік залізничного вокзалу. Потім придбали необхідні інгредієнти та компоненти й у квартирі виготовили вибухівку, яку мали розмістити у визначених місцях.

Саморобну вибухівку підлітки помістили в термоси, спорядивши їх металевими елементами для посилення уражаючої сили, та під’єднали до них детонатори. Весь процес фіксували на відео за вказівками ворожого замовника. За цю роботу вербувальники пообіцяли фігурантам 1700 доларів.

Однак 11 березня ввечері, під час транспортування вибухового пристрою до однієї з цілей, його було дистанційно приведено в дію. У результаті на місці загинув 17-річний фігурант.

15-річний спільник отримав тяжкі поранення. Його госпіталізували до лікарні. Таким чином російські спецслужби намагалися ліквідувати усіх виконавців.

Вибуховою хвилею травмовано ще двох перехожих, які перебували поблизу. Це 20-річний чоловік та 23-річна жінка. Їх — також доставили до лікарні.

Місце теракту в Івано-Франківську

За кілька хвилин ще один вибуховий пристрій, який був в орендованій квартирі, також здетонував. Виникла пожежа. ЇЇ оперативно ліквідували працівники ДСНС.

Наразі 15-річному фігуранту готують повідомлення про підозри:

  • за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (пособництво у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини),

  • за ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

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