Законопроект об уголовной ответственности за украинофобию зарегистрировали в Раде

Автор документа, народный депутат Николай Княжицкий, отмечает, что действующая редакция закона о ксенофобии не охватывает специфику украинофобии как инструмента гибридной войны.
Главные тезисы
- Законопроект о украинофобии предусматривает установление уголовной ответственности за проявления ненависти и унижения национального достоинства украинцев.
- Инициатива направлена на защиту украинцев от действий, способных разжечь вражду и унизить национальную честь.
В Раде зарегистрирован законопроект об украинофобии
В Верховную Раду внесли законопроект №15186, предусматривающий установление ответственности за украинофобию.
Целью законопроекта является создание эффективного механизма защиты украинцев от дискриминации и информационных атак, используемых для раскола общества. Принятие закона позволит правоохранителям четко классифицировать такие преступления и обеспечит правовую защиту фундаментальных основ конституционного строя Украины.
Внедрение этих изменений не требует дополнительных расходов из бюджета, однако существенно усилит информационную устойчивость государства в условиях вооруженной агрессии.
Что именно будет считаться преступлением? Согласно законопроекту, под проявлениями украинофобии следует понимать умышленные действия, направленные на разжигание вражды, унижение национальной чести, а также публичное отрицание права украинской нации на самоопределение и государственность.
В частности, речь идет о:
Публичные призывы к отрицанию субъектности украинского государства и нации; Оправдание покорения или ассимиляции украинского народа, а также отрицание правомерности борьбы за независимость;
Публичное пренебрежение этнокультурными признаками, дискредитацию украинского языка и культуры с целью подрыва национальной идентичности.
Ранее эту проблему отмечала общественность, в частности, Николай Томенко создал петицию, где отмечалось, что отсутствие четкого юридического определения «украинофобии» приводит к фактической безнаказанности за унижение всего украинского.
