Законопроект об уголовной ответственности за украинофобию зарегистрировали в Раде
Категория
Украина
Дата публикации

Верховная Рада Украины
Рада
Читати українською

Автор документа, народный депутат Николай Княжицкий, отмечает, что действующая редакция закона о ксенофобии не охватывает специфику украинофобии как инструмента гибридной войны.

Главные тезисы

  • Законопроект о украинофобии предусматривает установление уголовной ответственности за проявления ненависти и унижения национального достоинства украинцев.
  • Инициатива направлена на защиту украинцев от действий, способных разжечь вражду и унизить национальную честь.

В Верховную Раду внесли законопроект №15186, предусматривающий установление ответственности за украинофобию.

По словам автора Николая Княжицкого, инициатива стала ответом на продолжительный запрос общества и необходимость защиты национального достоинства украинцев внутри страны.

Целью законопроекта является создание эффективного механизма защиты украинцев от дискриминации и информационных атак, используемых для раскола общества. Принятие закона позволит правоохранителям четко классифицировать такие преступления и обеспечит правовую защиту фундаментальных основ конституционного строя Украины.

Внедрение этих изменений не требует дополнительных расходов из бюджета, однако существенно усилит информационную устойчивость государства в условиях вооруженной агрессии.

Что именно будет считаться преступлением? Согласно законопроекту, под проявлениями украинофобии следует понимать умышленные действия, направленные на разжигание вражды, унижение национальной чести, а также публичное отрицание права украинской нации на самоопределение и государственность.

В частности, речь идет о:

  • Публичные призывы к отрицанию субъектности украинского государства и нации; Оправдание покорения или ассимиляции украинского народа, а также отрицание правомерности борьбы за независимость;

  • Публичное пренебрежение этнокультурными признаками, дискредитацию украинского языка и культуры с целью подрыва национальной идентичности.

Ранее эту проблему отмечала общественность, в частности, Николай Томенко создал петицию, где отмечалось, что отсутствие четкого юридического определения «украинофобии» приводит к фактической безнаказанности за унижение всего украинского.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?