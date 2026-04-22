Законопроект об уголовной ответственности за украинофобию зарегистрировали в Раде

Автор документа, народный депутат Николай Княжицкий, отмечает, что действующая редакция закона о ксенофобии не охватывает специфику украинофобии как инструмента гибридной войны.

В Раде зарегистрирован законопроект об украинофобии

В Верховную Раду внесли законопроект №15186, предусматривающий установление ответственности за украинофобию.

По словам автора Николая Княжицкого, инициатива стала ответом на продолжительный запрос общества и необходимость защиты национального достоинства украинцев внутри страны.

Целью законопроекта является создание эффективного механизма защиты украинцев от дискриминации и информационных атак, используемых для раскола общества. Принятие закона позволит правоохранителям четко классифицировать такие преступления и обеспечит правовую защиту фундаментальных основ конституционного строя Украины.

Внедрение этих изменений не требует дополнительных расходов из бюджета, однако существенно усилит информационную устойчивость государства в условиях вооруженной агрессии.

Что именно будет считаться преступлением? Согласно законопроекту, под проявлениями украинофобии следует понимать умышленные действия, направленные на разжигание вражды, унижение национальной чести, а также публичное отрицание права украинской нации на самоопределение и государственность.

В частности, речь идет о:

Публичные призывы к отрицанию субъектности украинского государства и нации; Оправдание покорения или ассимиляции украинского народа, а также отрицание правомерности борьбы за независимость;

Публичное пренебрежение этнокультурными признаками, дискредитацию украинского языка и культуры с целью подрыва национальной идентичности.

Ранее эту проблему отмечала общественность, в частности, Николай Томенко создал петицию, где отмечалось, что отсутствие четкого юридического определения «украинофобии» приводит к фактической безнаказанности за унижение всего украинского.