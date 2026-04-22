Законопроєкт про кримінальну відповідальність за українофобію зареєстрували у Раді

Автор документа, народний депутат Микола Княжицький, зазначає, що чинна редакція закону про ксенофобію не охоплює специфіку українофобії як інструменту гібридної війни.

У Раді зареєстровано законопроєкт про українофобію

До Верховної Ради внесли законопроєкт № 15186, який передбачає встановлення відповідальності за українофобію.

За словами автора Миколи Княжицького, ініціатива стала відповіддю на тривалий запит суспільства та необхідність захисту національної гідності українців всередині країни.

Законопроєкт має на меті створити ефективний механізм захисту українців від дискримінації та інформаційних атак, що використовуються для розколу суспільства. Ухвалення закону дозволить правоохоронцям чітко класифікувати такі злочини та забезпечить правовий захист фундаментальних основ конституційного ладу України.

Впровадження цих змін не потребуватиме додаткових витрат з бюджету, проте суттєво посилить інформаційну стійкість держави в умовах збройної агресії.

Що саме вважатиметься злочином? Згідно з законопроєктом, під проявами українофобії слід розуміти умисні дії, спрямовані на розпалювання ворожнечі, приниження національної честі, а також публічне заперечення права української нації на самовизначення та державність.

Зокрема, йдеться про:

Публічні заклики до заперечення суб’єктності Української держави та нації; Виправдання підкорення чи асиміляції українського народу, а також заперечення правомірності боротьби за незалежність;

Публічну зневагу до етнокультурних ознак, дискредитацію української мови та культури з метою підриву національної ідентичності.

Раніше на цій проблемі наголошувала громадськість, зокрема, Микола Томенко створив петицію, де зазначалося, що відсутність чіткого юридичного визначення «українофобії» призводить до фактичної безкарності за приниження всього українського.