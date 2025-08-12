"Жалкое зрелище". Сандра Буллок рассказала интересные факты о Дженнифер Энистон

Известная американская актриса Сандра Буллок поделилась с журналистами, что 15 лет назад Голливуд пытался разрушить ее дружбу со звездной коллегой Дженнифер Энистон.
Главные тезисы
- Актрисы пошли против правил Голливуда, чтобы сохранить свою дружбу.
- Они до сих пор активно общаются и поддерживают друг дружку в сложных ситуациях.
Буллок и Энистон — близкие подруги
По словам самих звезд, они познакомились на свадьбе общего друга и провели вечер, обмениваясь рюмками и записками.
После общения актрисы пришли к выводу, что у них много общего: обе интересуются дизайном интерьеров, ценят практические шутки, а также встречались с актером Тейтом Донованом.
Это послужило основой для их дальнейшей многолетней дружбы.
Однако проблема заключалась в том, что в тот период Голливуд не воспринимал женскую дружбу как нечто действительно ценное.
Тем не менее, Сандра смогла стать частью ближайшего круга Энистон.
Их дружба прошла много испытаний и продолжается до сих пор.
Что интересно, звезды активно поддерживают друг друга, потому что очень боятся летать.
