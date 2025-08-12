"Жалкое зрелище". Сандра Буллок рассказала интересные факты о Дженнифер Энистон

Известная американская актриса Сандра Буллок поделилась с журналистами, что 15 лет назад Голливуд пытался разрушить ее дружбу со звездной коллегой Дженнифер Энистон.

Буллок и Энистон — близкие подруги

По словам самих звезд, они познакомились на свадьбе общего друга и провели вечер, обмениваясь рюмками и записками.

Мы просто сказали: "О Боже, нам нужно встретиться и расслабиться”. И мы так и сделали. Похмелье было эпическим, — рассказывает Сандра. Поделиться

После общения актрисы пришли к выводу, что у них много общего: обе интересуются дизайном интерьеров, ценят практические шутки, а также встречались с актером Тейтом Донованом.

Это послужило основой для их дальнейшей многолетней дружбы.

Однако проблема заключалась в том, что в тот период Голливуд не воспринимал женскую дружбу как нечто действительно ценное.

Все пытались настроить нас друг против друга. Нам говорили, что мы не должны этого делать — то есть любить, уважать и уважать друг друга, — вспоминает Буллок. Поделиться

Тем не менее, Сандра смогла стать частью ближайшего круга Энистон.

Их дружба прошла много испытаний и продолжается до сих пор.

Что интересно, звезды активно поддерживают друг друга, потому что очень боятся летать.