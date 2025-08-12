"Жалюгідне видовище". Сандра Буллок розповіла цікаві факти про Дженніфер Еністон

Відома американська акторка Сандра Буллок поділилася з журналістами, що 15 років тому Голлівуд намагався зруйнувати її дружбу зі зірковою коліжанкою Дженніфер Еністон.
Головні тези:
- Акторки пішли проти правил Голлівуду, щоб зберегти свою дружбу.
- Вони досі активно спілкуються та підтримують одна одну у складних ситуаціях.
Буллок та Еністон — близькі подруги
За словами самих зірок, вони познайомилися на весіллі спільного друга і провели вечір, обмінюючись чарками та записками.
Після спілкування акторки дійшли висновку, що вони мають багато спільного: обидві цікавляться дизайном інтер'єрів, цінують практичні жарти, а також зустрічалися з актором Тейтом Донованом.
Це стало основою для їхньої подальшої багаторічної дружби.
Однак проблема полягала в тому, що в той період Голлівуд не сприймав жіночу дружбу як щось дійсно цінне.
Попри це, Сандра змогла стати частиною найближчого кола Еністон.
Їхня дружба пройшла багато випробовувань й триває досі.
Що цікаво, зірки активно підтримують одна одну, оскільки дуже бояться літати.
