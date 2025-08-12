"Жалюгідне видовище". Сандра Буллок розповіла цікаві факти про Дженніфер Еністон

Відома американська акторка Сандра Буллок поділилася з журналістами, що 15 років тому Голлівуд намагався зруйнувати її дружбу зі зірковою коліжанкою Дженніфер Еністон.

Буллок та Еністон — близькі подруги

За словами самих зірок, вони познайомилися на весіллі спільного друга і провели вечір, обмінюючись чарками та записками.

Ми просто сказали: "О Боже, нам потрібно зустрітися і розслабитися. І ми так і зробили. Похмілля було епічним, — розповідає Сандра.

Після спілкування акторки дійшли висновку, що вони мають багато спільного: обидві цікавляться дизайном інтер'єрів, цінують практичні жарти, а також зустрічалися з актором Тейтом Донованом.

Це стало основою для їхньої подальшої багаторічної дружби.

Однак проблема полягала в тому, що в той період Голлівуд не сприймав жіночу дружбу як щось дійсно цінне.

Усі намагалися налаштувати одну проти одної. Нам казали, що ми не повинні цього робити — тобто любити, поважати і шанувати одна одну, — згадує Буллок.

Попри це, Сандра змогла стати частиною найближчого кола Еністон.

Їхня дружба пройшла багато випробовувань й триває досі.

Що цікаво, зірки активно підтримують одна одну, оскільки дуже бояться літати.