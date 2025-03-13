Залужный анонсировал художественную книгу о войне — когда ждать

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный посетил украинский стенд в рамках Лондонской книжной ярмарки и анонсировал новую книгу о полномасштабном вторжении.
Главные тезисы
- Валерий Залужный анонсировал новую книгу о войне, основанную на реальных событиях и написанную в жанре романа.
- Посол активно способствует развитию культурной дипломатии и межкультурной коммуникации.
- Работа над книгой планируется завершить осенью, несмотря на обязанности Посла.
Залужный пишет роман на основе реальных событий войны
После ознакомления с новинками стенда, Залужный провел свою исторически первую автограф-сессию и прокомментировал писание книги «Моя война».
После автограф-сессии Залужный остался на встрече с издателями, в рамках которой обсудили возможности посла содействовать развитию культурной дипломатии, обсудить ее возможности в Лондоне и как удается отвечать на вызовы межкультурной коммуникации.
Кроме того, посол анонсировал выход новых книг, одна из них — роман на основе реальных обстоятельств о 13 различных событиях полномасштабного вторжения.
Я описываю основные события, почему они случились и что я чувствовал. Мало кто знает, что Киев уцелел не благодаря какому-то руководителю партии. Киев выстоял, потому что Чернигов истекал кровью, потому что участок между Киевом и Житомиром весь в крови. Все это я описал в книге.
Завершение работы над новой книгой планируется осенью этого года.
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