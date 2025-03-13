Залужный анонсировал художественную книгу о войне — когда ждать

Залужный пишет роман на основе реальных событий войны

После ознакомления с новинками стенда, Залужный провел свою исторически первую автограф-сессию и прокомментировал писание книги «Моя война».

Все, кто не читал, думают, что это мемуары, но это не так. Я никогда не буду писать мемуары. Эта книга получила классификацию "роман", и так и есть. Лейтмотив ее — как мечта превращается в план действий, в процессе реализации которого приходится воевать с собственными страхами, мешающими людьми, обстоятельствами, которые препятствуют — все это в комплексе и создало «Мою войну». Валерий Залужный Посол Украины в Великобритании

После автограф-сессии Залужный остался на встрече с издателями, в рамках которой обсудили возможности посла содействовать развитию культурной дипломатии, обсудить ее возможности в Лондоне и как удается отвечать на вызовы межкультурной коммуникации.

Залужный на Лондонском книжном ярмарке

Кроме того, посол анонсировал выход новых книг, одна из них — роман на основе реальных обстоятельств о 13 различных событиях полномасштабного вторжения.

Я описываю основные события, почему они случились и что я чувствовал. Мало кто знает, что Киев уцелел не благодаря какому-то руководителю партии. Киев выстоял, потому что Чернигов истекал кровью, потому что участок между Киевом и Житомиром весь в крови. Все это я описал в книге.

Завершение работы над новой книгой планируется осенью этого года.