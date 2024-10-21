Залужный планирует выпустить трилогию мемуаров о войне РФ против Украины
Категория
Культура
Дата публикации

Залужный планирует выпустить трилогию мемуаров о войне РФ против Украины

Валерий Залужный
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Источник:  Бабель

По информации журналистов издания "Бабель" со ссылкой на собственные источники, эксголовнокомандующий ВСУ, а в настоящее время посол Украины в Великобритании Валерий Залужный работает над тремя книгами собственных воспоминаний относительно развязанной Россией преступной войны против Украины.

Главные тезисы

  • Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планирует выпустить трилогию мемуаров о войне РФ против Украины.
  • Первая книга “Моя война” расскажет о воспоминаниях автора от детства до начала вторжения РФ в Украину.
  • Валерий Залужный не собирается заниматься политикой, сосредоточившись на дипломатической деятельности в Британии.
  • Победа Украины в войне с россиянами остается главным приоритетом для Залужного как посла Украины в Великобритании.
  • Журналисты утверждают, что Залужный уже закончил первую книгу “Моя война”, рассказывающую о событиях до масштабного вторжения в 2022 году.

Что известно о трилогии мемуаров о войне от Залужного

Журналисты издания утверждают, что Залужный уже закончил первую книгу под названием "Моя война", и вскоре она уже должна поступить в продажу.

В этой книге Залужный делится воспоминаниями о событиях своей жизни начиная с детства и до дня масштабного вторжения террористической армии РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

В частности, несколько глав в книге посвящены развязанной Кремлем полномасштабной войне против Украины.

Залужный в Великобритании пишет мемуары о войне РФ против Украины
Валерий Залужный

После нее Залужный планирует выпустить книги "Наша война" и "Их война".

В настоящее время эксголовком ВСУ активно работает над второй книгой.

Кроме этого, собеседники издания подчеркнули, что эти книги не знаменуют начало Залужным политической карьеры.

В ближайшем будущем он хочет сосредоточиться на работе посла Украины в Великобритании.

Что известно о назначении Залужного послом Украины в Великобритании

В феврале этого года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. На его место был назначен Александр Сырский.

При этом 9 мая глава украинского государства решил назначить Залужного послом Украины в Британии.

В то же время Зеленский подписал указ об увольнении экс-главнокомандующего с военной службы по состоянию здоровья.

11 июля Залужный официально начал исполнять обязанности посла Украины в Великобритании.

Залужный уточнил, что победа Украины в войне с россиянами остается главным приоритетом в его деятельности и деятельности посольства.

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