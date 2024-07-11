Залужный приступил к исполнению обязанностей посла Украины в Великобритании

Валерий Залужный сегодня, 11 июля, официально начал исполнять обязанности посла Украины в Великобритании.
Главные тезисы
- Валерий Залужный начал исполнять обязанности посла Украины в Великобритании с важным приоритетом – победой Украины в войне с россиянами.
- Залужный отметил, что его деятельность направлена на поддержку Украины в ее борьбе за независимость и безопасность.
- Ранее Валерия Залужного уволили с должности главнокомандующего ВСУ, а затем назначили на должность посла Украины в Великобритании.
- Назначение Залужного на этот пост стало важным шагом для поддержки Украины на международной арене после его предыдущих обязанностей.
- Узнайте больше о карьере Валерия Залужного и его планах в должности посла Украины в Великобритании в этой статье.
Залужный начал работу в должности посла Украины в Британии
Он уточнил, что вручил копии верительных грамот вице-маршалу дипломатического корпуса, главе структурного подразделения по протоколу Форина Офиса Виктории Басби.
Залужный уточнил, что победа Украины в войне с россиянами остается главным приоритетом в его деятельности и деятельности посольства.
Что известно о деятельности Валерия Залужного
В феврале этого года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. На его место был назначен Александр Сырский.
При этом 9 мая глава украинского государства решил назначить Залужного послом Украины в Британии.
В то же время Зеленский подписал указ об увольнении экс-главнокомандующего с военной службы по состоянию здоровья.
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