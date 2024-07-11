Залужный приступил к исполнению обязанностей посла Украины в Великобритании

Валерий Залужный сегодня, 11 июля, официально начал исполнять обязанности посла Украины в Великобритании.

Залужный начал работу в должности посла Украины в Британии

Приступил к исполнению обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, — написал Залужный. Поделиться

Он уточнил, что вручил копии верительных грамот вице-маршалу дипломатического корпуса, главе структурного подразделения по протоколу Форина Офиса Виктории Басби.

Залужный уточнил, что победа Украины в войне с россиянами остается главным приоритетом в его деятельности и деятельности посольства.

Что известно о деятельности Валерия Залужного

В феврале этого года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. На его место был назначен Александр Сырский.

При этом 9 мая глава украинского государства решил назначить Залужного послом Украины в Британии.

В то же время Зеленский подписал указ об увольнении экс-главнокомандующего с военной службы по состоянию здоровья.