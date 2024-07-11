Залужный приступил к исполнению обязанностей посла Украины в Великобритании
Категория
Мир
Дата публикации

Залужный приступил к исполнению обязанностей посла Украины в Великобритании

Валерий Залужный
Залужный приступил к исполнению обязанностей посла Украины в Великобритании
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Валерий Залужный сегодня, 11 июля, официально начал исполнять обязанности посла Украины в Великобритании.

Главные тезисы

  • Валерий Залужный начал исполнять обязанности посла Украины в Великобритании с важным приоритетом – победой Украины в войне с россиянами.
  • Залужный отметил, что его деятельность направлена на поддержку Украины в ее борьбе за независимость и безопасность.
  • Ранее Валерия Залужного уволили с должности главнокомандующего ВСУ, а затем назначили на должность посла Украины в Великобритании.
  • Назначение Залужного на этот пост стало важным шагом для поддержки Украины на международной арене после его предыдущих обязанностей.
  • Узнайте больше о карьере Валерия Залужного и его планах в должности посла Украины в Великобритании в этой статье.

Залужный начал работу в должности посла Украины в Британии

Приступил к исполнению обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, — написал Залужный.

Он уточнил, что вручил копии верительных грамот вице-маршалу дипломатического корпуса, главе структурного подразделения по протоколу Форина Офиса Виктории Басби.

Залужный уточнил, что победа Украины в войне с россиянами остается главным приоритетом в его деятельности и деятельности посольства.

Что известно о деятельности Валерия Залужного

В феврале этого года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. На его место был назначен Александр Сырский.

При этом 9 мая глава украинского государства решил назначить Залужного послом Украины в Британии.

В то же время Зеленский подписал указ об увольнении экс-главнокомандующего с военной службы по состоянию здоровья.

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