Залужний приступив до виконання обов'язків посла України у Великій Британії

Валерій Залужний сьогодні, 11 липня, офіційно почав виконувати обов'язки посла України у Великій Британії.
Головні тези:
- Валерій Залужний почав виконувати обов'язки посла України у Великій Британії з важливим пріоритетом - перемогою України у війні з росіянами.
- Залужний зазначив, що його діяльність спрямована на підтримку України в її боротьбі за незалежність та безпеку.
- Раніше Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ, а потім призначили на посаду посла України у Великій Британії.
- Призначення Залужного на цю посаду стало важливим кроком для підтримки України на міжнародній арені після його попередніх обов'язків.
- Дізнайтеся більше про кар'єру Валерія Залужного та його плани на посаді посла України у Великій Британії у цій статті.
Залужний розпочав роботу на посаді посла України в Британії
Він уточнив, що вручив копії вірчих грамот віце-маршалу дипломатичного корпусу, голові структурного підрозділу з питань протоколу Форін Офісу Вікторії Басбі.
Залужний уточнив, що перемога України у війні з росіянами залишається головним пріоритетом його діяльності та діяльності посольства.
Що відомо про діяльність Валерія Залужного
У лютому цього року стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили Олександра Сирського.
При цьому 9 травня глава української держави вирішив призначити Залужного послом України у Британії.
Водночас, Зеленський підписав указ про звільнення екс-головнокомандувача з військової служби за станом здоров'я.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-