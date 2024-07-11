Залужний приступив до виконання обов'язків посла України у Великій Британії
Категорія
Світ
Дата публікації

Залужний приступив до виконання обов'язків посла України у Великій Британії

Валерій Залужний
залужний

Валерій Залужний сьогодні, 11 липня, офіційно почав виконувати обов'язки посла України у Великій Британії.

Головні тези:

  • Валерій Залужний почав виконувати обов'язки посла України у Великій Британії з важливим пріоритетом - перемогою України у війні з росіянами.
  • Залужний зазначив, що його діяльність спрямована на підтримку України в її боротьбі за незалежність та безпеку.
  • Раніше Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ, а потім призначили на посаду посла України у Великій Британії.
  • Призначення Залужного на цю посаду стало важливим кроком для підтримки України на міжнародній арені після його попередніх обов'язків.
  • Дізнайтеся більше про кар'єру Валерія Залужного та його плани на посаді посла України у Великій Британії у цій статті.

Залужний розпочав роботу на посаді посла України в Британії

Приступив до виконання обов'язків надзвичайного та повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, — написав Залужний.

Він уточнив, що вручив копії вірчих грамот віце-маршалу дипломатичного корпусу, голові структурного підрозділу з питань протоколу Форін Офісу Вікторії Басбі.

Залужний уточнив, що перемога України у війні з росіянами залишається головним пріоритетом його діяльності та діяльності посольства.

Що відомо про діяльність Валерія Залужного

У лютому цього року стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили Олександра Сирського.

При цьому 9 травня глава української держави вирішив призначити Залужного послом України у Британії.

Водночас, Зеленський підписав указ про звільнення екс-головнокомандувача з військової служби за станом здоров'я.

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