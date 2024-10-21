Залужний планує випустити трилогію мемуарів про війну РФ проти України

За інформацією журналістів видання “Бабель” із посиланням на власні джерела, ексголовнокомандувач ЗСУ, а наразі посол України у Великій Британії Валерій Залужний працює над трьома книгами власних спогадів щодо розв'язаної Росією злочинної війни проти України.

Що відомо про трилогію мемуарів про війну від Залужного

Журналісти видання стверджують, що Залужний наразі вже закінчив першу книгу під назвою “Моя війна”, і невдовзі вона вже має надійти у продаж.

У цій книзі Залужний ділиться спогадами про події свого життя, починаючи з дитинства і до дня масштабного вторгнення терористичної армії РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

Зокрема, кілька розділів у книзі присвячені розв’язаній Кремлем повномасштабній війні проти України.

Валерій Залужний

Після неї Залужний планує випустити книги “Наша війна” та “Їхня війна”.

Наразі ексголовком ЗСУ активно працює над другою книгою.

Окрім цього співрозмовники видання підкреслили, що ці книги не знаменують початок Залужним політичної кар’єри.

В найближчому майбутньому він хоче зосередитись на роботі посла України у Великій Британії.

Що відомо про призначення Залужного послом України у Великій Британії

У лютому цього року стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили Олександра Сирського.

При цьому 9 травня глава української держави вирішив призначити Залужного послом України у Британії.

Водночас, Зеленський підписав указ про звільнення екс-головнокомандувача з військової служби за станом здоров'я.

11 липня Залужний офіційно почав виконувати обов’язки посла України у Великій Британії.