Залужний анонсував художню книгу про війну — коли чекати
Категорія
Культура
Дата публікації

Залужний анонсував художню книгу про війну — коли чекати

Залужний
Джерело:  Суспільне. Культура

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відвідав український стенд у межах Лондонського книжкового ярмарку та анонсував нову книгу про повномасштабне вторгнення.

Головні тези:

  • Валерій Залужний анонсував нову книгу на основі реальних подій війни.
  • Валерій Залужний активно сприяє розвитку культурної дипломатії та має відповіді на виклики міжкультурної комунікації.
  • Роботу над новою книгою планується завершити восени цього року, попри навантаження на Посольство та виклики консульського відділу.

Залужний пише роман на основі реальних подій війни

Після ознайомлення зі новинками стенда Залужний провів свою історично першу автограф-сесію та прокоментував писання книги «Моя війна».

Усі, хто не читав, гадають, що це мемуари, та це не так. Я ніколи не писатиму мемуари. Ця книжка отримала класифікацію “роман”, і так і є. Лейтмотив її — як мрія перетворюється на план дій, в процесі реалізації якого доводиться воювати із власними страхами, людьми, які заважають, обставинами, які стають на перешкоді — усе це в комплексі й створило “Мою війну”.

Валерій Залужний

Валерій Залужний

Посол України у Великій Британії

Після автограф-сесії Залужний залишився на зустріч із видавцями, у межах якої обговорили можливості посла сприяти розвитку культурної дипломатії, обговорити її можливості у Лондоні та як вдається відповідати на виклики міжкультурної комунікації.

Залужний на Лондонському книжковому ярмарку

Окрім того, посол анонсував вихід нових книжок, одна з них — роман на основі реальних обставин про 13 різних подій повномасштабного вторгнення.

Я описую основні події — чому вони трапились та що я відчував. Мало хто знає, що Київ уцілів не завдяки якомусь “керівнику партії”. Київ вистояв, бо Чернігів стікав кровʼю, бо ділянка між Києвом та Житомиром вся в крові. Все це я описав у книжці.

Завершення роботи над новою книжкою планується восени цього року.

Також він зазначив, що попри суттєве навантаження на Посольство, включаючи насамперед виклики консульського відділу, де для надання послуг понад 260 тис українцям у Великій Британії є лише 6 осіб, тепер він має час для того, аби писати книжки й рефлексувати над подіями.

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