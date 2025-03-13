Залужний анонсував художню книгу про війну — коли чекати

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відвідав український стенд у межах Лондонського книжкового ярмарку та анонсував нову книгу про повномасштабне вторгнення.
Головні тези:
- Валерій Залужний анонсував нову книгу на основі реальних подій війни.
- Валерій Залужний активно сприяє розвитку культурної дипломатії та має відповіді на виклики міжкультурної комунікації.
- Роботу над новою книгою планується завершити восени цього року, попри навантаження на Посольство та виклики консульського відділу.
Залужний пише роман на основі реальних подій війни
Після ознайомлення зі новинками стенда Залужний провів свою історично першу автограф-сесію та прокоментував писання книги «Моя війна».
Після автограф-сесії Залужний залишився на зустріч із видавцями, у межах якої обговорили можливості посла сприяти розвитку культурної дипломатії, обговорити її можливості у Лондоні та як вдається відповідати на виклики міжкультурної комунікації.
Окрім того, посол анонсував вихід нових книжок, одна з них — роман на основі реальних обставин про 13 різних подій повномасштабного вторгнення.
Я описую основні події — чому вони трапились та що я відчував. Мало хто знає, що Київ уцілів не завдяки якомусь “керівнику партії”. Київ вистояв, бо Чернігів стікав кровʼю, бо ділянка між Києвом та Житомиром вся в крові. Все це я описав у книжці.
Завершення роботи над новою книжкою планується восени цього року.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-