Залужний анонсував художню книгу про війну — коли чекати

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відвідав український стенд у межах Лондонського книжкового ярмарку та анонсував нову книгу про повномасштабне вторгнення.

Залужний пише роман на основі реальних подій війни

Після ознайомлення зі новинками стенда Залужний провів свою історично першу автограф-сесію та прокоментував писання книги «Моя війна».

Усі, хто не читав, гадають, що це мемуари, та це не так. Я ніколи не писатиму мемуари. Ця книжка отримала класифікацію “роман”, і так і є. Лейтмотив її — як мрія перетворюється на план дій, в процесі реалізації якого доводиться воювати із власними страхами, людьми, які заважають, обставинами, які стають на перешкоді — усе це в комплексі й створило “Мою війну”. Валерій Залужний Посол України у Великій Британії

Після автограф-сесії Залужний залишився на зустріч із видавцями, у межах якої обговорили можливості посла сприяти розвитку культурної дипломатії, обговорити її можливості у Лондоні та як вдається відповідати на виклики міжкультурної комунікації.

Залужний на Лондонському книжковому ярмарку

Окрім того, посол анонсував вихід нових книжок, одна з них — роман на основі реальних обставин про 13 різних подій повномасштабного вторгнення.

Я описую основні події — чому вони трапились та що я відчував. Мало хто знає, що Київ уцілів не завдяки якомусь “керівнику партії”. Київ вистояв, бо Чернігів стікав кровʼю, бо ділянка між Києвом та Житомиром вся в крові. Все це я описав у книжці.

Завершення роботи над новою книжкою планується восени цього року.