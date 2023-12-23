Залужный и Месси обменялись подарками — фото

Один из лучших футболистов мира Лионель Месси передал Главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному особенный подарок — футболку с автографом. Звезда футбола получил журнал с подписью "железного генерала".

Месси знает и уважает Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного

Такой интересной историей поделился харьковский меценат Юрий Сапронов, который был "медиатором" между Месси и Залужным.

По словам Сапронова, благодаря украинскому легионеру Интер Майами Сергею Кривцову он получил шанс лично познакомиться с Месси.

Лионель решил воспользоваться возможностью и передать свою игровую футболку Валерию Залужному. Легенда футбола оставил автограф с именем Залужного – "Valery".

Что интересно, Главнокомандующий ВСУ также не оставил Месси без подарка, поэтому передал ему журнал Times с собой на обложке, а также автографом.

Сапронов рассказал о своей встрече с Залужным

Имел честь встретиться и поговорить вчера с мудрым генералом. С Человечным генералом. Не в первый раз, хотелось бы чаще, но не злоупотребляю. Потом, после победы, буду хвастаться фото. Оказывается, план ВСУ на 2024 висит на самом видном месте. Я ничего не просил, ничего не подписывал. Слушал, слушал и слушал… Да, передал Валерию Федоровичу игровую футболку с подписью Месси. Когда я был в Майами, я обычно был на матчах Интера Майами, и благодаря нашему Сергею Кривцову, конечно, проник на тренировку. Лео с уважением подписал, – рассказывает историю обмена подарками между Залужным и Месси Юрий Сапронов. Поделиться

Что важно понимать, Лионель Месси считается одним из самых лучших футболистов за всю историю футбола.

Ему удалось выиграть все самые престижные титулы в футболе – как на клубном уровне, так и со сборной Аргентины.