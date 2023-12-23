Залужный и Месси обменялись подарками — фото

Один из лучших футболистов мира Лионель Месси передал Главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному особенный подарок — футболку с автографом. Звезда футбола получил журнал с подписью "железного генерала".
Месси знает и уважает Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного
Такой интересной историей поделился харьковский меценат Юрий Сапронов, который был "медиатором" между Месси и Залужным.
По словам Сапронова, благодаря украинскому легионеру Интер Майами Сергею Кривцову он получил шанс лично познакомиться с Месси.
Лионель решил воспользоваться возможностью и передать свою игровую футболку Валерию Залужному. Легенда футбола оставил автограф с именем Залужного – "Valery".
Что интересно, Главнокомандующий ВСУ также не оставил Месси без подарка, поэтому передал ему журнал Times с собой на обложке, а также автографом.
Сапронов рассказал о своей встрече с Залужным
Что важно понимать, Лионель Месси считается одним из самых лучших футболистов за всю историю футбола.
Ему удалось выиграть все самые престижные титулы в футболе – как на клубном уровне, так и со сборной Аргентины.
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