Залужний та Мессі обмінялися подарунками — фото

Один з найкращих футболістів Ліонель Мессі передав Головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному особливий подарунок — футболку з автографом. Натомість зірка футболу отримав журнал з підписом “залізного генерала”.

Мессі знає та поважає Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного

Такою цікавою історією поділився харківський меценат Юрій Сапронов, який став "медіатором" між Мессі та Залужним.

За словами Сапронова, завдяки українському легіонеру Інтер Маямі Сергію Кривцова він отримав шанс особисто познайомитися з Мессі.

Ліонель вирішив скористатися можливістю та передати свою ігрову футболку Валерію Залужному. Зірка футболі залишив автограф із ім'ям Залужного – "Valery".

Що цікаво, Головнокомандувач ЗСУ також не залишив Мессі без подарунка, тому передав йому журналу Times із собою на обкладинці, а також автографом.

Сапронов розповів про свою зустріч з Залужним

Мав честь зустрітися і поговорити вчора з мудрим генералом. З Людським генералом. Не вперше, хотілося б частіше, але не зловживаю. Потім, після перемоги хвалитися фото. Виявляється, план ЗСУ на 2024 рік висить на самому видному місці. Я нічого не просив, нічого не підписував. Слухав, слухав і слухав… Так, передав Валерію Федоровичу ігрову футболку з підписом Мессі. Коли я був у Майамі, я звичайно був на матчах Інтера Майамі, і завдяки нашому Сергію Кривцову, звичайно, проник на тренування. Лео з повагою підписав, – розповідає історію обміну подарунками між Залужним та Мессі Юрій Сапронов. Поширити

Що важливо розуміти, Ліонель Мессі вважається одним із найкращих футболістів за всю історію футболу.

Йому вдалося виграти всі найпрестижніші титули у футболі – як на клубному рівні, так і зі збірною Аргентини.