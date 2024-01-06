Залужный показал эффективность американской гаубицы М777 на фронте – видео

Американская гаубица М777 помогает украинским защитникам уничтожать российских окупантов. Установка работает даже в неблагоприятную погоду.
Как работает американская гаубица М777 на фронте
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал боевую работу воинов 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины.
Артиллеристы имеют на вооружении американскую гаубицу М777, которую Украине передали партнеры. Как отметил Залужный, плохая погода не мешает расчету уничтожать врагов.
Что известно о гаубице М777
Отметим, что гаубица М777 имеет два вида снарядов – обычные и реактивные. Оба типа находятся на вооружении ВСУ. Боеприпасы имеют большее количество взрывчатого вещества и являются дальнобойными.
M777 была создана в 1987 году как сверхлегкая полевая гаубица (UFH). Оружие было разработано в городе Барроу-ин-Фернесс, Великобритания, британским машиностроительным конгломератом Vickers.
Позже производство гаубицы было налажено в США. Сейчас 70% деталей пушки, включая ствол, производятся на заводе Watervliet Arsenal в Нью-Йорке.
Украинские военные объясняли, что такие гаубицы используют для уничтожения передовых командных пунктов, складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, скоплений вражеской техники, артиллерийских батарей врага.
В Минобороны сообщали, что украинские военные активно применяют гаубицу M777 в войне против российских оккупантов. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что хочет открыть в Украине завод производителя танков Challenger и пушек М777.
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