Залужный заявил о новом рекорде ВС и обратился к Западу

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально подтвердил, что уничтожение 10 из 10 российских аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" является новым рекордом Воздушных сил Украины.
Залужный просит Запад о немедленном усилении украинской ПВО
Главнокомандующий ВСУ поблагодарил всех международных партнеров Киева за системы ПВО, которые стали мощной защитой для украинского мирного населения.
По словам генерала, именно они дали возможность Воздушным силам ВСУ сбить рекордное количество "Кинжалов".
Однако, как отмечает Валерий Залужный, по состоянию на сегодняшний день Украина нуждается в более эффективном оружии против баллистики, поскольку атаки России будут продолжаться.
Массированная атака РФ на Украину 2 января: последние подробности
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально подтвердил, что 2 января российские оккупанты запустили по Украине 99 ракет разных типов, из них 72 удалось уничтожить силам ПВО.
Речь идет о 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 3 из 3 крылатых ракет "Калибр".
Также украинские воины уничтожили 35 из 35 российских дронов.
Согласно последним данным, два человека погибли в Киеве, еще две жертвы нашли в Киевские области. В Харькове погибла одна женщина.
Всего известно о 127 пострадавших.
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