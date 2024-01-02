Залужный заявил о новом рекорде ВС и обратился к Западу

Залужный просит Запад о немедленном усилении украинской ПВО

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил всех международных партнеров Киева за системы ПВО, которые стали мощной защитой для украинского мирного населения.

По словам генерала, именно они дали возможность Воздушным силам ВСУ сбить рекордное количество "Кинжалов".

Однако, как отмечает Валерий Залужный, по состоянию на сегодняшний день Украина нуждается в более эффективном оружии против баллистики, поскольку атаки России будут продолжаться.

Сегодня Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили 10 из 10 российских аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с помощью системы Patriot. Это рекорд. Если бы ракеты поразили цель, последствия были бы катастрофическими. Спасибо партнерам за ЗРК. Нет никаких оснований полагать, что враг на этом остановится. Поэтому нам нужно больше систем и боеприпасов к ним, - сказано в заявлении Главнокомандующего ВСУ. Поделиться

Today, the Air Force of the Armed Forces of Ukraine downed 10 out of 10 🇷🇺 "Kinzhal" Kh-47M2 aeroballistic missiles with the help of the Patriot AD system. This is a record. If the missiles hit their targets, the consequences would be catastrophic. pic.twitter.com/lGJgI3EYCV — Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (@CinC_AFU) January 2, 2024

Массированная атака РФ на Украину 2 января: последние подробности

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально подтвердил, что 2 января российские оккупанты запустили по Украине 99 ракет разных типов, из них 72 удалось уничтожить силам ПВО.

Речь идет о 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 3 из 3 крылатых ракет "Калибр".

Также украинские воины уничтожили 35 из 35 российских дронов.

Согласно последним данным, два человека погибли в Киеве, еще две жертвы нашли в Киевские области. В Харькове погибла одна женщина.

Всего известно о 127 пострадавших.