Залужний заявив про новий рекорд ПС і звернувся до Заходу

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно підтвердив, що знищення 10 із 10 російських аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" є новим рекордом Повітряних сил України.
Залужний просить Захід про негайне посилення української ППО
Головнокомандувач ЗСУ подякував усім міжнародним партнерам Києва за системи ППО, які стали потужним захистом для українського мирного населення.
За словами генерала, саме вони дали можливість Повітряним силам ЗСУ збити рекордну кількість "Кинджалів".
Однак, як зазначає Валерій Залужний, станом на сьогодні Україна потребує більше ефективної зброї проти балістики, оскільки атаки Росії будуть тривати.
Масована атака РФ на Україну 2 січня: останні подробиці
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно підтвердив, що 2 січня російські окупанти запустили по Україні 99 ракети різних типів, з них 72 вдалося знищити силам ППО.
Йдеться про 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 3 із 3 крилатих ракет "Калібр".
Також українські воїни ліквідували 35 з 35 російських дронів.
Згідно з останніми даними, двоє людей загинули в Києві, ще дві жертви знайшли у Київські області. У Харкові загинула одна жінка.
Загалом відомо про 127 постраждалих.
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