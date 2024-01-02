Залужний заявив про новий рекорд ПС і звернувся до Заходу

Залужний просить Захід про негайне посилення української ППО

Головнокомандувач ЗСУ подякував усім міжнародним партнерам Києва за системи ППО, які стали потужним захистом для українського мирного населення.

За словами генерала, саме вони дали можливість Повітряним силам ЗСУ збити рекордну кількість "Кинджалів".

Однак, як зазначає Валерій Залужний, станом на сьогодні Україна потребує більше ефективної зброї проти балістики, оскільки атаки Росії будуть тривати.

Сьогодні Повітряні сили Збройних сил України збили 10 із 10 російських аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" за допомогою системи Patriot. Це рекорд. Якби ракети влучили в ціль, наслідки були б катастрофічними. Дякуємо партнерам за ЗРК. Немає жодних підстав вважати, що ворог на цьому зупиниться. Тому нам потрібно більше систем та боєприпасів до них, - йдеться в заяві Головнокомандувача ЗСУ. Поширити

Today, the Air Force of the Armed Forces of Ukraine downed 10 out of 10 🇷🇺 "Kinzhal" Kh-47M2 aeroballistic missiles with the help of the Patriot AD system. This is a record. If the missiles hit their targets, the consequences would be catastrophic. pic.twitter.com/lGJgI3EYCV — Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (@CinC_AFU) January 2, 2024

Масована атака РФ на Україну 2 січня: останні подробиці

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно підтвердив, що 2 січня російські окупанти запустили по Україні 99 ракети різних типів, з них 72 вдалося знищити силам ППО.

Йдеться про 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 3 із 3 крилатих ракет "Калібр".

Також українські воїни ліквідували 35 з 35 російських дронів.

Згідно з останніми даними, двоє людей загинули в Києві, ще дві жертви знайшли у Київські області. У Харкові загинула одна жінка.

Загалом відомо про 127 постраждалих.