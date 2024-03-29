Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак объяснил фактический срыв переговоров с Украиной по импорту украинской агропродукции.
Что известно о фактическом срыве Колодзейчаком переговоров с Украиной по транзиту зерна
Представители украинской делегации отметили, что встреча с польской стороной длилась 2 дня с участием руководителей аграрных ведомств стран и представителей профильных ассоциаций.
В ходе встречи обсуждались вопросы разблокирования границы для украинской аграрной продукции и поиска общих позиций для разрешения кризиса.
Представители Зерновой ассоциации добавили, что заместитель главы Минсельхоза Польши Михал Колодзейчак, который был одним из инициаторов протестов фермеров против импорта агропродукции из Украины, все время трясся сам и тряслись его руки.
Глава Украинского клуба аграрного бизнеса Олег Хоменко считает, что "непрофессиональное, некорректное и неэтичное поведение" Колодзейчака привело фактически к срыву всего переговорного процесса.
Именно Колодзейчак отметает любые возможности найти общий язык, считает глава УКАБ.
Что говорит сам Колодейчак
Заместитель агроминистра Польши заявил, что обвинение представителей Украины в его сторону по срыву переговоров является попыткой дискредитации.
По его словам, он покинул встречу только один раз.
В 2023 году именно Колодзейчак стал одним из тех, кто добился запрета на ввоз в Польшу дешевого украинского зерна. Осенью 2023 г. он успешно попал в Сейм от оппозиции.
Лидер польского объединения "Агроуния" Михал Колодзейчак прошел в парламент Польши по списку Гражданской платформы и получил должность замминистра сельского хозяйства в правительстве Дональда Туска.
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