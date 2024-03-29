Что известно о фактическом срыве Колодзейчаком переговоров с Украиной по транзиту зерна

Представители украинской делегации отметили, что встреча с польской стороной длилась 2 дня с участием руководителей аграрных ведомств стран и представителей профильных ассоциаций.

В ходе встречи обсуждались вопросы разблокирования границы для украинской аграрной продукции и поиска общих позиций для разрешения кризиса.

Во время переговоров заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак вел себя странно. Он много раз вскакивал и выбегал из комнаты, потом возвращался, всхлипывал и вел себя довольно нервно, отмечают представители Зерновой ассоциации Украины. Поделиться

During the negotiations, Deputy Minister of Agriculture and Rural Development of Poland Michal Kolodziejczak behaved strangely. He jumped up and ran out of the room many times, then came back, sniffled, and showed some rather nervous behavior. — Ukrainian Grain Association (@UkrGrain) March 28, 2024

Представители Зерновой ассоциации добавили, что заместитель главы Минсельхоза Польши Михал Колодзейчак, который был одним из инициаторов протестов фермеров против импорта агропродукции из Украины, все время трясся сам и тряслись его руки.

Во многом благодаря ему и "своеобразной" манере вести переговоры стороны не смогли найти взаимопонимание в этот раз, отмечают в УЗА. Поделиться

Глава Украинского клуба аграрного бизнеса Олег Хоменко считает, что "непрофессиональное, некорректное и неэтичное поведение" Колодзейчака привело фактически к срыву всего переговорного процесса.

Да, это был ужас. К сожалению, я не увидел никакого партнерства. Там не было экономики, это скорее напоминало микс шовинизма с назиданием. Он даже упоминал Гадячскую унию в 1658 году. Ориентировочно на три часа переговоры дошли до момента, когда нужно готовить совместное заявление. И тут Колодзейчак встал, начал кричать, что ничего не понимает, что мы скажем людям, украинцы нас уже не в первый раз обманывают, общественность это просто так не проглотит, — рассказывает Хоменко. Поделиться

Именно Колодзейчак отметает любые возможности найти общий язык, считает глава УКАБ.

То, как он вел себя на переговорах, как демонстративно снял наушники, когда говорил наш министр, это просто проявление неуважения. Мол, вы здесь приехали и хотите нас учить. Мне даже кажется, что если бы его не было на переговорах, то мы с поляками разобрали бы все вопросы, — подчеркнул украинский бизнесмен. Поделиться

Что говорит сам Колодейчак

Заместитель агроминистра Польши заявил, что обвинение представителей Украины в его сторону по срыву переговоров является попыткой дискредитации.

Украинцам, вероятно, не понравилось, насколько хорошо я подготовился к переговорам с ними. Во время многочасовой встречи я использовал предметные аргументы, напомнил их предварительные заявления, от которых они пытаются отказаться, и это вызвало недовольство, — заявил Колодзейчак. Поделиться

По его словам, он покинул встречу только один раз.

В 2023 году именно Колодзейчак стал одним из тех, кто добился запрета на ввоз в Польшу дешевого украинского зерна. Осенью 2023 г. он успешно попал в Сейм от оппозиции.

Лидер польского объединения "Агроуния" Михал Колодзейчак прошел в парламент Польши по списку Гражданской платформы и получил должность замминистра сельского хозяйства в правительстве Дональда Туска.