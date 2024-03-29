Туск отреагировал на новые конфликты Польши с Украиной

Польский премьер Дональд Туск заявил, что его главная обязанность —
защищать интересы своей страны, хотя он считает себя проукраинским политиком.
Туск прокомментировал споры с Украиной
Премьер-министр Польши решил прокомментировать аграрную и торговую политику официальной Варшавы касательно Украины на фоне полномасштабного вторжения России.
По его убеждению, "поляки платят высокую цену".
Кроме того, Туск добавил, что именно он, "пожалуй, наиболее проукраинский политик в Европе".
По словам Дональда Туска, во время последнего саммита Европейского совета он убеждал всех, что идея свободной торговли с Украиной должна быть переработана.
Политик также добавил, что будет добиваться принятия честного соглашения с Украиной на этот счет.
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Украинские власти рассчитывают на то, что послы стран Евросоюза 29 марта окончательно утвердят продолжение действия автономных торговых преференций для Украины.
С таким заявлением выступила вице-премьер Ольга Стефанишина.
Она обращает внимание на то, что нынешняя компромиссная договоренность предлагает два ключевых изменения, которые критикует Украина.
сократить период для принятия решений со стороны ЕС о введении ограничений на украинский агроимпорт, если на это будут основания до 14 дней.
расширить период, который ЕС будет принимать во внимание для оценки статистики в случае необходимости ввести ограничения — за основу предлагают брать показатель 2022-2023 годов, а также данные половины 2021 года, когда украинский агроимпорт был существенно меньше.
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