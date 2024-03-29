Туск отреагировал на новые конфликты Польши с Украиной

защищать интересы своей страны, хотя он считает себя проукраинским политиком.

Туск прокомментировал споры с Украиной

Премьер-министр Польши решил прокомментировать аграрную и торговую политику официальной Варшавы касательно Украины на фоне полномасштабного вторжения России.

По его убеждению, "поляки платят высокую цену".

Кроме того, Туск добавил, что именно он, "пожалуй, наиболее проукраинский политик в Европе".

Но я ответственен за своих граждан. Как премьер-министр Польши, я должен защищать основные интересы Польши… Поляки платят высокую цену. Никто не может конкурировать с Польшей, когда речь идет о поддержке Украины… Мы хотим помочь Украине чем можем. Дональд Туск Премьер-министр Польши

По словам Дональда Туска, во время последнего саммита Европейского совета он убеждал всех, что идея свободной торговли с Украиной должна быть переработана.

Политик также добавил, что будет добиваться принятия честного соглашения с Украиной на этот счет.

Кабмин раскрыл детали новых условий свободной торговли с ЕС

Украинские власти рассчитывают на то, что послы стран Евросоюза 29 марта окончательно утвердят продолжение действия автономных торговых преференций для Украины.

С таким заявлением выступила вице-премьер Ольга Стефанишина.

Она обращает внимание на то, что нынешняя компромиссная договоренность предлагает два ключевых изменения, которые критикует Украина.