Туск отреагировал на новые конфликты Польши с Украиной
Категория
Экономика
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Туск отреагировал на новые конфликты Польши с Украиной

Туск
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Источник:  Gazeta Wyborcza

Польский премьер Дональд Туск заявил, что его главная обязанность —

защищать интересы своей страны, хотя он считает себя проукраинским политиком.

Туск прокомментировал споры с Украиной

Премьер-министр Польши решил прокомментировать аграрную и торговую политику официальной Варшавы касательно Украины на фоне полномасштабного вторжения России.

По его убеждению, "поляки платят высокую цену".

Кроме того, Туск добавил, что именно он, "пожалуй, наиболее проукраинский политик в Европе".

Но я ответственен за своих граждан. Как премьер-министр Польши, я должен защищать основные интересы Польши… Поляки платят высокую цену. Никто не может конкурировать с Польшей, когда речь идет о поддержке Украины… Мы хотим помочь Украине чем можем.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

По словам Дональда Туска, во время последнего саммита Европейского совета он убеждал всех, что идея свободной торговли с Украиной должна быть переработана.

Политик также добавил, что будет добиваться принятия честного соглашения с Украиной на этот счет.

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Украинские власти рассчитывают на то, что послы стран Евросоюза 29 марта окончательно утвердят продолжение действия автономных торговых преференций для Украины.

С таким заявлением выступила вице-премьер Ольга Стефанишина.

Она обращает внимание на то, что нынешняя компромиссная договоренность предлагает два ключевых изменения, которые критикует Украина.

  1. сократить период для принятия решений со стороны ЕС о введении ограничений на украинский агроимпорт, если на это будут основания до 14 дней.

  2. расширить период, который ЕС будет принимать во внимание для оценки статистики в случае необходимости ввести ограничения — за основу предлагают брать показатель 2022-2023 годов, а также данные половины 2021 года, когда украинский агроимпорт был существенно меньше.

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