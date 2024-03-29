Туск відреагував на нові конфлікти Польщі з Україною

захищати інтереси своєї країни, хоча він вважає себе проукраїнським політиком.

Туск прокоментував суперечки з Україною

Прем’єр-міністр Польщі вирішив прокоментувати аграрну та торговельну політику офіційної Варшави щодо України на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

На його переконання, "поляки платять високу ціну".

Окрім того, Туск додав, що саме він, "мабуть, найбільш проукраїнським політиком у Європі".

Але я відповідальний за своїх громадян. Як прем'єр-міністр Польщі я повинен захищати основні інтереси Польщі… Поляки платять високу ціну. Ніхто не може конкурувати з Польщею, коли йдеться про підтримку України… Ми хочемо допомогти Україні, чим можемо. Дональд Туск Прем’єр-міністр Польщі

За словами Дональда Туска, під час останнього саміту Європейської ради він переконував усіх, що ідея вільної торгівлі з Україною має бути перероблена.

Політик також додав, що буде добиватися ухвалення чесної угоди з Україною з цього приводу.

Кабмін розкрив деталі нових умов вільної торгівлі з ЄС

Українська влада розраховує на те, посли країн Євросоюзу 29 березня остаточно затвердять продовження дії автономних торгових преференцій для України.

З такою заявою виступила віцепрем’єрка Ольга Стефанішина.

Вона звертає увагу на те, що теперішня компромісна домовленість пропонує дві ключові зміни, які Україна критикує.