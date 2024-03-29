Туск відреагував на нові конфлікти Польщі з Україною
Категорія
Економіка
Дата публікації

Туск відреагував на нові конфлікти Польщі з Україною

Дональд Туск
Джерело:  Gazeta Wyborcza

Польський прем’єр Дональд Туск заявив, що його головний обов'язок —

 захищати інтереси своєї країни, хоча він вважає себе проукраїнським політиком.

Туск прокоментував суперечки з Україною

Прем’єр-міністр Польщі вирішив прокоментувати аграрну та торговельну політику офіційної Варшави щодо України на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

На його переконання, "поляки платять високу ціну".

Окрім того, Туск додав, що саме він, "мабуть, найбільш проукраїнським політиком у Європі".

Але я відповідальний за своїх громадян. Як прем'єр-міністр Польщі я повинен захищати основні інтереси Польщі… Поляки платять високу ціну. Ніхто не може конкурувати з Польщею, коли йдеться про підтримку України… Ми хочемо допомогти Україні, чим можемо.

Дональд Туск

Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі

За словами Дональда Туска, під час останнього саміту Європейської ради він переконував усіх, що ідея вільної торгівлі з Україною має бути перероблена.

Політик також додав, що буде добиватися ухвалення чесної угоди з Україною з цього приводу.

Кабмін розкрив деталі нових умов вільної торгівлі з ЄС

Українська влада розраховує на те, посли країн Євросоюзу 29 березня остаточно затвердять продовження дії автономних торгових преференцій для України.

З такою заявою виступила віцепрем’єрка Ольга Стефанішина.

Вона звертає увагу на те, що теперішня компромісна домовленість пропонує дві ключові зміни, які Україна критикує.

  1. скоротити період для ухвалення рішень з боку ЄС про введення обмежень на український агроімпорт, якщо на це будуть підстави, до 14 днів.

  2. розширити період, який ЄС братиме до уваги для оцінки статистики на випадок потреби ввести обмеження — за основу пропонують брати показник 2022-2023 років, а також дані половини 2021 року, коли український агроімпорт був істотно меншим.

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