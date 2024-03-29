Заступник глави Мінсільгоспу Польщі відреагував на звинувачення у зриві переговорів з Україною

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак пояснив фактичний зрив переговорів з Україною стосовно імпорту української агропродукції.
Що відомо про фактичний зрив Колодзейчаком переговорів з Україною щодо транзиту зерна
Представники української делегації зазначили, що зустріч із польською стороною тривала 2 днів за участі керівників аграрних відомств країн і представників профільних асоціацій.
Під час зустрічі обговорювались питання розблокування кордону для української аграрної продукції та пошук спільних позицій для вирішення кризи.
Представники Зернової асоціації додали, що заступник глави Мінсільгоспу Польщі Міхал Колодзейчак, який був одним з ініціаторів протестів фермерів проти імпорту агропродукції з України, весь час трусився сам та також трусились його руки.
Глава Українського клубу аграрного бізнесу Олег Хоменко вважає, що "непрофесійна, некоректна та неетична поведінка" Колодзейчака призвела фактично до зриву всього переговорного процесу.
Саме Колодзейчак відмітає будь-які можливості знайти спільну мову, вважає глава УКАБ.
Що каже сам Колодзейчак
Заступник агроміністра Польщі заявив, що звинувачення представників України у його бік стосовно зриву переговорів є спробою дискредитації.
За його словами, він покинув зустріч лише один раз.
У 2023 році саме Колодзейчак став одним із тих, хто добився заборони на ввезення до Польщі дешевого українського зерна. Восени 2023 року він успішно потрапив у Сейм від опозиції.
Лідер польського об'єднання "Агроунія" Міхал Колодзейчак пройшов до парламенту Польщі за списком Громадянської платформи й отримав посаду заступника міністра сільського господарства в уряді Дональда Туска.
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