Заступник глави Мінсільгоспу Польщі відреагував на звинувачення у зриві переговорів з Україною

Що відомо про фактичний зрив Колодзейчаком переговорів з Україною щодо транзиту зерна

Представники української делегації зазначили, що зустріч із польською стороною тривала 2 днів за участі керівників аграрних відомств країн і представників профільних асоціацій.

Під час зустрічі обговорювались питання розблокування кордону для української аграрної продукції та пошук спільних позицій для вирішення кризи.

Під час переговорів заступник міністра сільського господарства та розвитку села Польщі Міхал Колодзейчак поводився дивно. Він багато разів схоплювався і вибігав з кімнати, потім повертався, схлипував і поводився досить нервово, — зазначають представники Зернової асоціації України. Поширити

During the negotiations, Deputy Minister of Agriculture and Rural Development of Poland Michal Kolodziejczak behaved strangely. He jumped up and ran out of the room many times, then came back, sniffled, and showed some rather nervous behavior. — Ukrainian Grain Association (@UkrGrain) March 28, 2024

Представники Зернової асоціації додали, що заступник глави Мінсільгоспу Польщі Міхал Колодзейчак, який був одним з ініціаторів протестів фермерів проти імпорту агропродукції з України, весь час трусився сам та також трусились його руки.

Багато в чому завдяки йому та "своєрідній" манері вести переговори сторони не змогли знайти взаєморозуміння цього разу, — зазначають в УЗА. Поширити

Глава Українського клубу аграрного бізнесу Олег Хоменко вважає, що "непрофесійна, некоректна та неетична поведінка" Колодзейчака призвела фактично до зриву всього переговорного процесу.

Так, це був жах. На жаль, я не побачив ніякого партнерства. Там не було економіки, це скоріше нагадувало мікс шовінізму з повчанням. Він навіть згадував Гадяцьку унію 1658 року. Орієнтовно на третій годині перемовин дійшли до моменту, що треба готувати спільну заяву. І тут Колодзейчак встав, почав кричати, що нічого не розуміє, що ми скажемо людям, українці нас уже не вперше дурять, громадськість це просто так не проковтне, — розповідає Хоменко. Поширити

Саме Колодзейчак відмітає будь-які можливості знайти спільну мову, вважає глава УКАБ.

Те, як він вів себе на перемовинах, як демонстративно зняв навушники, коли говорив наш міністр, — це просто вияв неповаги. Мовляв, ви тут приїхали і хочете нас вчити. Мені навіть здається, що якби його не було на перемовинах, то ми б з поляками розібрали всі питання, — підкреслив український бізнесмен. Поширити

Що каже сам Колодзейчак

Заступник агроміністра Польщі заявив, що звинувачення представників України у його бік стосовно зриву переговорів є спробою дискредитації.

Українцям, певне, не сподобалося, наскільки добре я підготувався до переговорів з ними. Під час багатогодинної зустрічі я використав предметні аргументи, нагадав їхні попередні заяви, від яких вони зараз намагаються відмовитися, і це викликало невдоволення, — заявив Колодзейчак. Поширити

За його словами, він покинув зустріч лише один раз.

У 2023 році саме Колодзейчак став одним із тих, хто добився заборони на ввезення до Польщі дешевого українського зерна. Восени 2023 року він успішно потрапив у Сейм від опозиції.

Лідер польського об'єднання "Агроунія" Міхал Колодзейчак пройшов до парламенту Польщі за списком Громадянської платформи й отримав посаду заступника міністра сільського господарства в уряді Дональда Туска.