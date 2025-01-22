Замуж в 9 лет. Ирак принял ужасный закон насчет детей

В Ираке парламент 21 января утвердил изменения в закон о личном статусе страны, которые, по мнению критиков, фактически разрешают детские браки. Следовательно, выйти замуж можно будет даже 9-летним девочкам.
Главные тезисы
- Ирак принял изменения в закон о личном статусе, которые фактически разрешают детские браки, включая возможность выхода замуж с 9 лет.
- Новые поправки вызвали возмущение правозащитников, так как ущемляют права женщин и создают угрозу для прав детей.
- Изменения в законодательстве Ирака позволяют исламским судам расширить свои полномочия по семейным вопросам, включая брак, развод и наследство.
- Принятие изменений вызвало напряженные дебаты в парламенте, сопровождавшиеся хаосом и протестами со стороны некоторых депутатов.
- Поддерживающие новые законы считают, что они соответствуют исламским принципам и уменьшат западное влияние на культурную жизнь страны.
В Ираке фактически легализовали "детские браки"
Поправки расширяют полномочия исламских судов по семейным вопросам, в частности по делам брака, развода и наследия. Это решение вызвало беспокойство правозащитников, считающих, что изменения подрывают принципы Закона 1959 года, который обеспечивал защиту прав женщин и устанавливал единые нормы семейного законодательства.
На сегодняшний день иракский закон в большинстве случаев предусматривает минимальный возраст для брака — 18 лет. Однако новые поправки позволяют священнослужителям толковать исламское право по собственному усмотрению.
В некоторых случаях это может приводить к разрешению браков девушек в раннем подростковом возрасте, даже с 9 лет, согласно школе Джаафари, которой придерживается значительная часть религиозных шиитских авторитетов в Ираке.
Во время этого же заседания парламент принял закон об всеобщей амнистии, который смягчает приговоры заключенным суннитам и даже увольняет лиц, причастных к коррупции. Кроме того, принят закон о реституции земель, касающийся курдских территориальных вопросов.
Правозащитница Интисар аль-Маяли назвала эти поправки угрозой для прав девушек и женщин. Она подчеркнула, что ранние браки нарушают право ребенка на детство, а также усложняют вопросы развода, ожоги и наследства для женщин.
Голосование проходило в напряженной атмосфере. По словам представителей парламента, кворум не был соблюден, а голосование сопровождалось хаосом. Некоторые депутаты протестовали, а другие захватывали трибуну. В конце концов все три законопроекта — каждый поддержанный отдельными фракциями — были объединены в один пакет для голосования, что вызвало дополнительные споры.
Относительно закона о гражданском положении мы решительно поддерживаем его, и с этим не было никаких проблем. Но он был объединен с другими законами, которые голосовались вместе… и это могло привести к обжалованию в федеральном суде, — отметил независимый депутат Раэд аль-Малики.
Спикер парламента Махмуд аль-Машхадани назвал принятие этих законов важным шагом по укреплению правосудия и регулированию повседневной жизни граждан.
Ирак планирует снизить «возраст согласия» на брак для девушек до девяти лет
Предлагаемое законодательное изменение также лишает женщин прав на развод, опеку над детьми и наследство.
Законодательство, также известное как Закон 188, было объявлено одним из самых прогрессивных на Ближнем Востоке, когда он был введен в 1959 году, и содержит общий набор правил, регулирующих дела иракских семей, независимо от их религиозной секты.
Руководящая коалиция говорит, что якобы этот шаг согласуется со строгим толкованием исламского права и направлен на защиту молодых девушек от «безнравственных отношений».
Во втором чтении поправку к закону 188 было принято 16 сентября.
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